ألمانيا تنتقد استبعاد أوروبا من المحادثات الأمريكية الروسية

برلين: انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأربعاء، استبعاد الدول الأوروبية عن المحادثات الأمريكية الروسية بشأن أوكرانيا.

وأكدت بيربوك، في بيان، أن السلام الدائم في أوروبا لا يمكن تحقيقه بدون أوروبا.

وأضافت: “نقف عند مفترق طرق مهم بالنسبة للأمن والسلام في أوروبا”، مؤكدة على ضرورة تحقيق سلام دائم في أوكرانيا.

وأشارت بيربوك، إلى أن “السلام المزيف” الذي من شأنه فقط أن يمنح روسيا مساحة للتنفس للاستعداد لحرب جديدة، لن يفيد أوكرانيا أو أوروبا أو الولايات المتحدة.

ودعت إلى “الحفاظ على الهدوء وعدم الشعور بالتوتر”، بشأن المحادثات المتعلقة بقضية أوكرانيا، رغم الأصوات المختلفة القادمة من الجانب الآخر من المحيط الأطلسي.

وحذرت بيربوك، من أن التقليل من أهمية دور أوروبا من شأنه أن يصب في مصلحة روسيا.

ودعت إلى إظهار الثقة بالنفس أمام الإدارة الأمريكية.

وشددت على أن السلام في أوكرانيا وأوروبا، يمكن تحقيقه من خلال التفاوض من موقع القوة.

ورحبت الوزيرة الألمانية باتفاق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الـ16 من العقوبات ضد روسيا.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، توافق دول الاتحاد على فرض عقوبات جديدة على روسيا تحظر واردات الألومنيوم منها وتستهدف الأسطول الروسي.

تجدر الإشارة إلى أن العاصمة السعودية الرياض، استضافت الثلاثاء محادثات ثنائية روسية أمريكية، تناولت العلاقات بين البلدين وسبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط تأكيد أوروبي بأن “السلام في أوكرانيا لا يمكن تحقيقه بدون أوروبا”.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلا في شؤونها.

(الأناضول)