ألمانيا توافق على مبيعات أسلحة لإسرائيل بأكثر من 130 مليون يورو خلال العام الجاري

برلين: وافقت الحكومة الألمانية حتى الآن على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 131 مليون يورو (137 مليون دولار) على الأقل خلال العام الجاري، بحسب معلومات أصدرتها وزارة الاقتصاد في برلين مؤخرا.

وقالت الوزارة في ردها على سؤال برلماني من نائب من حزب “بي إس دبليو” الشعبوي، إن الحكومة الألمانية لم توافق على أي صادرات أسلحة حربية منذ بداية شهر مارس/آذار الماضي.

ووفقا لأحدث الأرقام، سمحت الحكومة الألمانية بتسليم أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 6ر23 مليون يورو في الفترة من 18 أكتوبر/تشرين الأول إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني.

ووفقا للوزارة، فإن “القيمة الكاملة من هذا المبلغ تمثلها معدات عسكرية أخرى”.

وحتى 17 أكتوبر/تشرين الأول، سمحت الحكومة الألمانية بتسليم أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 5ر107 مليون يورو على الأقل، وفقا لإجابات سابقة على الأسئلة البرلمانية. وبذلك يصل المجموع منذ بداية العام إلى 1ر131 مليون يورو.

كانت آخر مرة أصدرت فيها الحكومة الألمانية تراخيص لتصدير أسلحة حربية إلى إسرائيل في فبراير/شباط.

وكان تسليم الأسلحة إلى إسرائيل موضع خلاف في ألمانيا منذ أشهر.

ففي العام الماضي، وافقت الحكومة على تسليم أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 5ر326 مليون يورو، بما في ذلك أسلحة حربية بقيمة 1ر20 مليون يورو.

(د ب أ)