ألمانيا.. توقيف العديد من المتظاهرين خلال مسيرة داعمة لفلسطين

برلين: أوقفت قوات الشرطة الألمانية العديد من المتظاهرين خلال مسيرة جرت السبت، في العاصمة برلين، للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحقه وخاصة في قطاع غزة.

ويذكر أن أكثر من ألف شخص تجمعوا قرب محطة مترو “بلاتز دير لوفتبروكا”، للتنديد بالهجمات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ أكثر من عام، والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن المتظاهرين ساروا لاحقا في محيط المحطة رافعين أعلام فلسطين ولافتات تطالب الحكومة الألمانية بالتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدم في قتل الشعب الفلسطيني.

ولفت المراسل إلى حدوث مواجهات أثناء المسيرة بين المتظاهرين وقوات الشرطة، أدت إلى تعرض العديد من المشاركين الداعمين لفلسطين للعنف والتوقيف.

واضطر المشاركون في المظاهرة لإنهائها قرب محطة مترو “غنيسيناو”، بسبب تدخل الشرطة لتفريقهم.

وبعد رفضهم مغادرة المكان، أوقفت الشرطة مجموعة كبيرة أخرى من المتظاهرين.

وتعبّر ألمانيا عن دعمها لإسرائيل صراحة على لسان مسؤوليها، ووافقت على بيع أسلحة ومعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 31 مليون يورو خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وذكرت وزارة الاقتصاد وحماية المناخ، في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن الحكومة وافقت على بيع أسلحة ومعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 45.74 مليون يورو خلال العام الجاري.

وبدعم أمريكي مطلق، خلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة المتواصلة منذ أكثر من عام، ما يزيد على 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يفوق 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)