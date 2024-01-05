وزيرة الخارجية الألمانية تحذر من احتلال غزة

لوكسمبورغ- برلين: قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الجمعة إن وجود إسرائيل وحمايتها لا يمكن التشكيك فيه لكنها دعت إلى المزيد من الهدن الإنسانية في الصراع مضيفة أنه يجب ألا يكون هناك احتلال للمنطقة بعد ذلك.

وفي حديثها للصحافيين إلى جانب نظيرها من لوكسمبورغ كزافييه بيتل، حذرت بيربوك أيضا من خطر اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة إن الحكومة الألمانية تراقب الوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان، في الوقت الذي تستعد فيه وزيرة الخارجية للسفر إلى الشرق الأوسط لإجراء محادثات.

وأضاف المتحدث “خطر التصعيد حقيقي للغاية للأسف”.

وتغادر وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك يوم الأحد متوجهة إلى إسرائيل للقاء نظيرها الجديد يسرائيل كاتس والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، بحسب المتحدث.

ومن المقرر أيضا أن تجري محادثات في الأراضي الفلسطينية.

(رويترز)