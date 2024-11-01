ألمانيا: دخول قانون يعطي لكل شخص حرية تحديد “هويته الذاتية” حيز التنفيذ

برلين: اعتبارا من اليوم الجمعة دخل حيز التنفيذ قانون يسهل على الأشخاص في ألمانيا تغيير تسجيل جنسهم وأسمائهم الأولى.
وكانت الحكومة الائتلافية في ألمانيا تمكنت من تمرير القانون المعروف باسم قانون تحديد الهوية الذاتية، والذي كان مصحوبا بالعديد من النقاشات. وبموجب القانون الجديد، صار الشخص لا يحتاج سوى تقديم إقرار لمكتب الأحوال المدنية لتغيير تسجيل الجنس إلى أنثى أو ذكر أو متنوع، أو حتى التخلي عن ذكر الجنس في بيانات هويته.
وتعليقا على دخول القانون حيز التنفيذ، قالت وزيرة المساواة الألمانية، ليزا باوس: “إنه يوم مميز للغاية لجميع المتحولين جنسيا وثنائيي الجنس وغير الثنائيين”. وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر: “مع دخول قانون تحديد الهوية الذاتية حيز التنفيذ، أصبح التغيير السهل لتسجيل الجنس والأسماء الأولى أخيرا حقيقة واقعة الآن”.
وبدوره، قال سفين ليمان، المفوض الحكومي لحقوق مجتمع الميم: “بهذا القانون، تنضم ألمانيا إلى مجموعة من الدول حول العالم تتيح للأشخاص تعديل تسجيل جنسهم وأسمائهم الأولى دون أن تعاملهم على أنهم مرضى”، وأشار الوزير المنتمي أيضا إلى حزب الخضر إلى أنه يوجد بالفعل قوانين مماثلة في 16 دولة، مثل الأرجنتين ونيوزيلندا وإيرلندا وسويسرا.
يذكر أن قانون التحول الجنسي الذي كان معمولا به في السابق على مدار أكثر من 40 عاما، كان يتطلب من الراغبين في تغيير بياناتهم إجراءات مطولة ومكلفة تتضمن تقييمات وتقارير قضائية. أما الآن، فيكفي التسجيل في مكتب السجل المدني، وبعد ثلاثة شهور يمكن تقديم الإقرار وإجراء التغيير – إذ أصبح التسجيل ممكنا منذ أغسطس/آب الماضي. ووفقا لوزارة الأسرة الألمانية، فإن فترة الانتظار التي تبلغ ثلاثة شهور توفر للفرد وقتا للتفكير.
(د ب أ)
طيب وماذا يكتب في جواز السفر؟. We Don’t Know😂 أو Not your business 😉
اي انحطاط أخلاقي وسلوك حتى الحيوانات والحشرات لا تتقبلها.
وسوف يأتوا لنا ويطلبون منا السير على منهجهم العفن .
وانا متأكد سوف ينبطح حكام الجرب والجهل والتخلف إلى مطالبهم.
و ما دخل حكام في شؤون المانيا الداخلية أو قانون ألماني جديد بكل سهولة هم يريدون ان يقولوا الى الجالية المسلمة هده بلدنا و نحن حرين فيها و لي ما عجبه قانون البلاد فليرحل إلى بلده . و انا متأكد لو كنت عايش في ألمانيا و ربما ما يعجبك هاد القانون و تحتج ضدهم و قررت المحكمة الألمانية بطردك الى بلدك العراق فوا الله سوف تسحب اقوالكو ربما تطلب السماح .
هههه إذن على ألمانيا اقرؤا التعازي فالمجتمع الألماني إلى اندثار وبئس القرار 😳
اريد الدخول لدراسه الطب البشري في المانيا واختص مخ واعصاب واكون خريج من جامعه المانيا
اريد الدخول الى المانيا لدراسه الجامعة الطب
اريد ادخل المانيا ادرس البكالوريوس في المانيا
أريد أدخل ادرس البكالوريوس الطب البشري في المانيا
هل هذا القانون سوف يعزز ترابط المجتمع ونظرته للطرف المختلف معه؟
بداية النهاية،
شرعا حرام ،هذا الفعل لايتماشى مع الدين ولا العرق ،لذلك الحذر ثم الحذر ،نسأل الله السلامة والعافية يارب 🤲 العالمين
عاشت الجزائر الطاهرة 🇩🇿 حرّة مجيدة
اصبحو كالحيوانات