سياسة | دولي | أوروبا

ألمانيا: دعوات لإجراءات صارمة ضد الهجرة وتوسيع قائمة البلدان الآمنة لتشمل الجزائر والمغرب وتونس

منذ 41 دقيقة

السياسي في حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي"، اليكساندر دوبرينت.

حجم الخط
0

برلين: دعا نواب معارضون من يمين الوسط الألماني، الحكومة الائتلافية، اليوم الجمعة إلى الحد بشدة من عدد طالبي اللجوء، الذين يتم السماح لهم بدخول البلاد.

وقدم أعضاء حزب “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” المحافظ والحزب البافاري الشقيق “الاتحاد الاجتماعي المسيحي” اقتراحا في البرلمان، من شأنه أن “يحد بشكل ملحوظ من الهجرة غير الشرعية من أجل تخفيف العبء على الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والمجالس المحلية”.

وقال السياسي في حزب “الاتحاد الاجتماعي المسيحي”، اليكساندر دوبرينت في البرلمان اليوم الجمعة “نحن نعرض تسوية هذه القضية معا، وإلا فإنها يمكن أن تتطور إلى صراع اجتماعي واسع”.

وأضاف أن أعداد اللاجئين في ألمانيا آخذة في الارتفاع، والمجالس البلدية مثقلة بالأعباء والقبول الاجتماعي للمهاجرين يتضاءل.

وتابع أن اقتراح الحزبين يدعو إلى توسيع قائمة ما تسمى ببلدان المنشأ الآمنة، التي تسمح بتسريع إجراءات اللجوء، وربما عمليات الترحيل الأسرع لتشمل جورجيا ومولدوفا والهند وتونس والمغرب والجزائر.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

تعليق البرلمان الأوروبي لمحادثات إصلاح اللجوء يمثل ضغطا على برلين
20 - سبتمبر - 2023
الرئيس الألماني: ألمانيا وصلت في إيواء اللاجئين إلى أقصى قدرة على التحمل
20 - سبتمبر - 2023
صدامات بين الشرطة الألمانية وإريتريين تنتهي بتوقيف 228 شخصا
17 - سبتمبر - 2023
وثائق رُفعت السرية عن فحواها.. هل منعت ميركل أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي؟
16 - سبتمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية