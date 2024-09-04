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ألمانيا: رجل يهاجم بسكين شخصين يعرفهما في أحد شوارع مدينة بون

منذ 18 دقيقة

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بون: قام رجل بمهاجمة شخصين يعرفهما بسكين في أحد شوارع مدينة بون غربي ألمانيا مما أدى إلى إصابتهما، ثم لاذ الرجل بالفرار.

غير أن الشرطة تمكنت بعد ذلك من العثور على المهاجم بالقرب من مطعم للوجبات السريعة والتواصل معه وتوقيفه. وأفاد متحدث باسم الشرطة أن رجال الشرطة أطلقوا النار على الرجل مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وأوضح المتحدث أن الشخصين اللذين تعرضا للهجوم هما رجل32/ عاما/ وامرأة43/ عاما/ مشيرا إلى أن المرأة أصيبت بجروح طفيفة، بينما أصيب الرجل بجروح أكثر خطورة، لكنها لا تشكل خطرا على حياته وفقا للمعلومات الحالية. وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما من قبل فرق الإنقاذ التي نقلتهما إلى المستشفى. كما يعالج الجاني المشتبه به في المستشفى. وتولت شرطة كولونيا التحقيق في حادثة إطلاق النار على المهاجم لأسباب تتعلق بحياد جهة التحقيق.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم الشرطة:” المعلومات الأولية تشير إلى أن الأشخاص المعنيين كانوا يعرفون بعضهم البعض وأنه وقع شجار.” وتم تطويق المنطقة المحيطة بموقع الحادثة على نطاق واسع. وخلال البحث عن الجاني، استعانت الشرطة بمروحية لفترة وجيزة.

(د ب أ)

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