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ألمانيا.. سقوط قتلى وجرحى جراء 3 حوادث لطائرات صغيرة

7 - سبتمبر - 2024

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دوسلدورف- ألمانيا: لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في ألمانيا في حادثين منفصلين شهدا سقوط طائرتين صغيرتين في ولاية شمال الراين- ويستفاليا اليوم السبت، فيما أصيب شخصان آخران إثر تحطم طائرة خفيفة في هيسن، في حادثة ثالثة إلى الجنوب.
وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن طائرة صغيرة سقطت فور إقلاعها من مطار باد ساسندورف، في منطقة زوست في ولاية شمال الراين- ويستفاليا.
ولم يتضح سبب التحطم في البداية. وسقطت الطائرة في حقل قريب. وذكر متحدث باسم الشرطة أن شهود عيان هرعوا لموقع الحادث وحاولوا تقديم الإسعافات الأولية.
(د ب أ)

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