ألمانيا.. شبهة “حريق عنصري” بمنزل يقطنه باكستانيون..والشرطة رصدت عبارة “الأجانب إلى الخارج”

برلين: فتحت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، تحقيقاً حول احتمال تورط يمينيين متطرفين بحريق منزل يقطنه باكستانيون في بلدة فايترسباخ بمقاطعة هيسن الألمانية.

وذكر بيان صادر عن شرطة مدينة سودوسيسين أن حريقاً اندلع في منزل بمنطقة فايترسباخ، في الساعة 01:00 الليلة الماضية، مشيراً إلى أن رجال الإطفاء انشغلوا بإخماده حتى الصباح.

The house of an Ahmadi family set on fire with the wall chalking “foreigners out” in Hessen

Ahmadi Muslims not only in Germany but in entire world are the most peaceful citizens. Politicians must intervene and talk about the safety of all

Pic @PresseAhmadiyya pic.twitter.com/F7CJK0IEhC

— Nasir Ahmad (@nasir9002) December 26, 2023