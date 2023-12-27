ألمانيا.. شبهة “حريق عنصري” بمنزل يقطنه باكستانيون..والشرطة رصدت عبارة “الأجانب إلى الخارج”

برلين: فتحت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، تحقيقاً حول احتمال تورط يمينيين متطرفين بحريق منزل يقطنه باكستانيون في بلدة فايترسباخ بمقاطعة هيسن الألمانية.

وذكر بيان صادر عن شرطة مدينة سودوسيسين أن حريقاً اندلع في منزل بمنطقة فايترسباخ، في الساعة 01:00 الليلة الماضية، مشيراً إلى أن رجال الإطفاء انشغلوا بإخماده حتى الصباح.

The house of an Ahmadi family set on fire with the wall chalking “foreigners out” in Hessen Ahmadi Muslims not only in Germany but in entire world are the most peaceful citizens. Politicians must intervene and talk about the safety of all

Pic @PresseAhmadiyya pic.twitter.com/F7CJK0IEhC — Nasir Ahmad (@nasir9002) December 26, 2023

وأوضح البيان أن المنزل كان خالياً عندما اندلع الحريق، وبالتالي لم تقع أي خسائر في الأرواح.

ولفت البيان إلى أن سبب الحريق لم يتضح بعد، وأن مكتب المدعي العام في هاناو والإدارة الجنائية بدأوا تحقيقاً للاشتباه في اندلاعه بشكل متعمد.

من جانب آخر، قالت بلدية فايترسباخ، في بيان، إن الشرطة رصدت عبارة “الأجانب إلى الخارج” على العديد من جدران المنزل.

وقال رئيس البلدية أندرياس ويهير إن وجود شعارات عنصرية على جدران المنزل “أمر مثير للقلق”.

وشدد ويهير على ضرورة الكشف عن خلفية الحريق في أسرع وقت ممكن، مضيفاً: “إذا تم التأكد من وقوع جريمة بسبب كراهية الأجانب، فسيكون ذلك كارثة”.

(الأناضول)