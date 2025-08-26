ميرتس ينتقد قصف مستشفى في غزة.. ويتمسك برفض الاعتراف بدولة فلسطينية

برلين- “القدس العربي”: وجّه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء، انتقادات حادة للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى في قطاع غزة، أمس الإثنين، وأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم صحافيون.

وقال ميرتس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر في برلين، الثلاثاء، إن ما قامت به القوات الإسرائيلية “غير مقبول”، مضيفا أن الحادثة تلقي “بظلال ثقيلة” على ما وصفه بـ”الإجراءات المبررة ضد حركة حماس”.

من جانب آخر، أعلنت وزيرة التنمية الألمانية ريم عبالي-رادوفان، خلال زيارتها للضفة الغربية المحتلة، أن برلين تحضّر مساعدات إنسانية عاجلة لسكان غزة، تشمل مساكن مؤقتة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والمدارس، إلى جانب برامج “النقد مقابل العمل”، مؤكدة أن تنفيذ هذه الخطط يتطلب التوصل إلى “وقف دائم لإطلاق النار”.

في سياق متصل، أعلن المستشار الألماني أن بلاده لن تنضم إلى مبادرة حلفاء غربيين للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل. وكان ميرتس يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي أعلن الشهر الماضي عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة، في أعقاب خطوة مماثلة من فرنسا وبريطانيا.

وقال ميرتس: “موقف الحكومة الاتحادية واضح فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين. كندا تعلم ذلك. لن ننضم إلى هذه المبادرة. لا نرى أن الشروط قد تم استيفاؤها”. ويأتي هذا الموقف على الرغم من نتائج استطلاعات الرأي التي أظهرت تأييد غالبية الألمان للاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

فقد كشف استطلاع أجرته شركة “فورسا” لصالح مجلة السياسة الدولية أن 54% من الألمان يطالبون باعتراف فوري، مقابل 31% فقط رفضوا ذلك. وأظهر الاستطلاع أن نسبة المؤيدين بلغت 53% في المدن الغربية، و59% في المدن الشرقية.

أما استطلاع آخر أجرته مؤسسة “دويتشلاند تريند”، فقد أظهر أن 66% من الألمان يريدون ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل لتغيير سلوكها تجاه غزة. كما اعتبر 47% أن حكومتهم لا تفعل ما يكفي للفلسطينيين، بينما رأى 39% العكس. وأوضح الاستطلاع أن 31% فقط من الألمان يشعرون بمسؤولية تاريخية أكبر تجاه إسرائيل، في حين رفض 62% هذا الطرح.

على الصعيد السياسي الداخلي، يتصاعد الجدل في برلين حول الموقف من الحرب في غزة. فقد حذّر النائب أديس أحمدوفيتش، المتحدث باسم السياسة الخارجية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، من “كارثة غير مسبوقة” إذا أقدمت إسرائيل على احتلال غزة بالكامل، داعيا إلى تحرك حاسم قد يشمل فرض عقوبات.

وفي رسالة داخلية، وصفت النائبة سيمتغه مولر الوضع في غزة بـ”الكارثي بكل المقاييس”، منتقدة رفض إسرائيل معظم طلبات إدخال المساعدات. ودعت إلى ممارسة ضغط خارجي حقيقي على حكومة نتنياهو.

الدعوات داخل الحزب الاشتراكي تضمنت مقترحات جريئة، منها: تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل، فرض عقوبات على مسؤولين متشددين في الحكومة الإسرائيلية، وقف صادرات الأسلحة إليها. وربط نواب الحزب هذه المواقف بتاريخ الجالية الجزائرية في ألمانيا، التي ساهمت في إعادة إعمار البلاد بعد الحرب العالمية الثانية، معتبرين أن دعم الفلسطينيين اليوم استمرار لذلك النضال من أجل العدالة والكرامة.

لكن هذه الدعوات تواجه رفضا داخل الحكومة، خصوصا من الحزب الديمقراطي المسيحي. فقد صرّح رئيس ديوان المستشارية ثورستن فراي لقناة RTL/n-tv بأن “المشكلة الحقيقية تكمن في حركة حماس”، متهما إياها بـ”السيطرة على المساعدات وتحويلها عبر جماعات إرهابية”.

إلى ذلك، كشفت مجلة دير شبيغل عن ظاهرة غير مسبوقة داخل وزارة الخارجية الألمانية، حيث شكّل نحو 130 دبلوماسيا – معظمهم من الشباب – مجموعة داخلية تطالب بتبني نهج أكثر صرامة تجاه إسرائيل، تحت شعار “مخالف مخلص”. وأكد متحدث باسم الوزارة وجود المجموعة، مشيرا إلى خطط لعقد لقاء مع وزير الخارجية يوهان فاديفول.

وفي موازاة ذلك، أعلن حزب اليسار الألماني دعمه تنظيم فعالية جماهيرية كبرى في برلين، أمام مبنى البرلمان، يوم 27 سبتمبر/أيلول المقبل، تحت شعار: “كل الأنظار على غزة – أوقفوا الإبادة الجماعية”.

وقال المدير التنفيذي للحزب، يانيس إلينغ، إن القرار اتُخذ خلال عطلة نهاية الأسبوع، داعيا أعضاء الحزب والجمهور للمشاركة في المسيرة. وأوضح أن منظمات بينها “العفو الدولية” و”ميديكو إنترناشونال” ستشارك في تنظيمها، إضافة إلى فرقة الراب “K.I.Z” التي ستقدّم عرضا موسيقيا.

وطالب إلينغ بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغط على تل أبيب، في ظل استمرار سياسة “التجويع” التي تفرضها على قطاع غزة منذ أكثر من خمسة أشهر، وتلويحها باحتلال مدينة غزة وتهجير مئات آلاف سكانها.