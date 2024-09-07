ألمانيا.. مئات يطالبون بوقف تسليح “نظام نتنياهو الفاشي”

برلين: شارك مئات الأشخاص، السبت، في وقفة احتجاجية بالعاصمة الألمانية برلين، للتنديد بالجرائم الإسرائيلية في فلسطين ومطالبة الحكومة بالتوقف عن تسليح “نظام نتنياهو الفاشي”.

وتجمع المتظاهرون بالقرب من محطة مترو “بلاتز دير لوفتبروكه” للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين وللاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية على غزة.

ونظم المتظاهرون مسيرة في المنطقة حاملين أعلام فلسطين، وساروا حتى “ساحة أورانيين” في حي كرويتس بيرغ.

فيما أوقفت الشرطة 5 أشخاص على الأقل، دون ذكر السبب.

كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل “الإبادة الجماعية لا تبرر إبادة أخرى”، و”ألمانيا توقفي عن تسليح نظام (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الفاشي”.

ومن بين الهتافات التي رددها المشاركون أيضا: “أوقفوا القتل والحرب”، و”الحرية لفلسطين”، و”ارفعوا أيديكم عن فلسطين”، و”الصهيونية جريمة”، و”أوقفوا الإبادة الجماعية”.

وحاول عدد من الأشخاص استفزاز المشاركين في المسيرة رافعين أعلام إسرائيل على طول المسار وسط تدابير مشددة اتخذتها قوات الشرطة في المنطقة ومحيطها.

وبدعم أمريكي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)