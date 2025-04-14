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ألمانيا.. ميرتس يستهدف خفض عدد طالبي اللجوء الجدد إلى أقل من 100 ألف سنويا

منذ ساعة واحدة

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برلين: قال المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس يوم الأحد إن حكومته المستقبلية تهدف إلى خفض عدد طالبي اللجوء الجدد إلى أقل من 100 ألف طالب لجوء سنويا، مشيرا إلى وجود ضغط على مؤسسات البلاد وبنيتها التحتية.

وفي حديثه لإذاعة إيه أر دي العامة، قال ميرتس: “لقد وصل الضغط على مدننا وبلداتنا ومدارسنا ومستشفياتنا وبنيتنا التحتية إلى نقطة حرجة”، مضيفا أن العدد السنوي يجب ألا يكون في حدود عدد مكون من ستة أرقام.

وأكد ميرتس مجددا على خطط تعليق عمليات لم شمل الأسر وإطلاق حملة ترحيل واسعة، كما هو موضح في اتفاق الائتلاف بين كتلته المحافظة المكونة من الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه ميرتس، والاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

كما تعهد بتنفيذ عمليات إبعاد المهاجرين على حدود ألمانيا، مضيفا أن التنسيق مع الدول المجاورة جار بالفعل. وقال ميرتس إنه يتوقع التعاون، وذكر النمسا كمثال على ذلك.

وسجلت ألمانيا ما يقرب من 230 ألف طلب لجوء لأول مرة في عام 2024، أي أقل بحوالي 100 ألف طلب عن العام السابق. وقال ميرتس في وقت سابق إن البلاد لا يمكنها التعامل بشكل مستدام مع أكثر من 100 ألف طالب لجوء سنويا.

(د ب أ)

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