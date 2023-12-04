ألمانيا: نتوقع من إسرائيل توفير ملاذات آمنة للمدنيين في غزة

برلين: قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الإثنين، إنه يتعيّن على إسرائيل ألا تأمر سكان غزة بالانتقال إلى أماكن آمنة فحسب، بل يجب عليها أيضاً أن تجعل ذلك ممكناً، وسط مخاوف من أن الحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” قد تمتد إلى جنوب غزة المكتظ بالنازحين.

وقال المتحدث للصحفيين في برلين إنه من المهم أن تتجنّب إسرائيل سقوط ضحايا من المدنيين، وأن تلتزم بالقانون الإنساني، مضيفاً أن الحكومة الألمانية تنقل هذه الرسالة في محادثاتها مع الشركاء الإسرائيليين.

(رويترز)