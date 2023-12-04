سياسة | دولي

ألمانيا: نتوقع من إسرائيل توفير ملاذات آمنة للمدنيين في غزة

4 - ديسمبر - 2023

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برلين: قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الإثنين، إنه يتعيّن على إسرائيل ألا تأمر سكان غزة بالانتقال إلى أماكن آمنة فحسب، بل يجب عليها أيضاً أن تجعل ذلك ممكناً، وسط مخاوف من أن الحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” قد تمتد إلى جنوب غزة المكتظ بالنازحين.

وقال المتحدث للصحفيين في برلين إنه من المهم أن تتجنّب إسرائيل سقوط ضحايا من المدنيين، وأن تلتزم بالقانون الإنساني، مضيفاً أن الحكومة الألمانية تنقل هذه الرسالة في محادثاتها مع الشركاء الإسرائيليين.

(رويترز)

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  1. يقول الصياد:
    ديسمبر 4, 2023 الساعة 11:51 ص

    المانيا هي من يحرض الجيش الإسرائيلي على قتل الاطفال و المدنيين

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  2. يقول نجمة:
    يناير 3, 2024 الساعة 1:58 م

    الملاذات الامنة ايها النازيون هي و قف الحرب و القنابل العنقودية و الفيلسطينيون لهم من يساعدهم على بناء منازلهم في بلدهم مع ذويهم و عشائرهم و قوميتهم ما هذا المنكر الذي نسمعه ؟ الترحيل ملاذات آمنة …………القابون ………و بلدهم الاصلي يتركونه للصهاينة اللذين هاجروا من المانيا روسيا و بلدان اخرى ما هذا المنكر؟

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