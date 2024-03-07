ألمانيا وبريطانيا تؤكدان الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار بغزة

برلين: أكدت ألمانيا وبريطانيا، الخميس، على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة مع استمرار تدهور الوضع الإنساني في القطاع.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك بين وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مع نظيرها البريطاني ديفيد كاميرون، في العاصمة برلين.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية: “أرسلنا نداءً عاجلاً اليوم، باسم المملكة المتحدة وألمانيا، يقول إننا بحاجة ماسة إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية”.

وشددت على ضرورة “تحقيق انفراجة في المفاوضات”.

بدوره، أكد وزير الخارجية البريطاني أن “المحادثات الدبلوماسية يجب أن تركز على كيفية وقف القتال بغزة”.

وأضاف: “نريد أن يحدث هذا التوقف الآن بالتزامن مع صفقة الرهائن المطروحة الآن على الطاولة”.

وشدد كاميرون، على “ضرورة قبول حركة حماس هذه الصفقة”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)