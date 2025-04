ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات إلى غزة- (بيان)

باريس: دعت كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك إسرائيل بشكل عاجل إلى إنهاء حصارها المفروض منذ أكثر من 50 يوما على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

وجاء في بيان الدول الأوروبية الثلاث القول إن السكان المدنيين الفلسطينيين – ومن بينهم مليون طفل – مهددون بشدة بالجوع والأوبئة والموت. وأردف البيان أنه يجب لهذا الأمر أن ينتهي. وتابعت الدول الثلاث في بيانها أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشددة على أن المساعدات لا يجوز استخدامها كأداة سياسية تحت أي ظرف.

وطالبت الدول الثلاث إسرائيل بتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من الوصول إلى قطاع غزة المحاصر، حتى تتمكن من العمل هناك بشكل آمن. كما شددت على أنه لا ينبغي لحركة حماس “تحويل المساعدات لصالحها المالي أو استخدام البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية”.

وأدانت الدول الثلاث أيضا تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حول نية إسرائيل احتلال قطاع غزة بشكل دائم. وأكدت الدول الأوروبية أن الأراضي الفلسطينية لا يجوز تقليصها أو تغيير تركيبتها السكانية.

For over 50 days, Israel has fully blocked humanitarian aid to Gaza. This is completely unacceptable.

Vital supplies are running out and Palestinians risk facing starvation.

With France and Germany, we urge Israel to immediately restart the flow of aid. https://t.co/HuavexnQ0g

