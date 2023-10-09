سياسة | دولي | أوروبا

ألمانيا وفرنسا تؤكدان على التضامن الكامل مع إسرائيل

منذ 31 دقيقة

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هامبورغ: أكدت ألمانيا وفرنسا على التضامن الكامل مع إسرائيل بعد الهجوم الكبير، الذي تشنه حركة حماس الإسلامية الفلسطينية عليها.
وقبل انعقاد الجلسة المغلقة للحكومتين الألمانية والفرنسية في هامبورغ شمالي ألمانيا، قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الاثنين:” هذا الهجوم الذي تشنه حماس مروع وبربري”، وأكد أن “الإرهاب لن يغلب والكراهية لن تنتصر والعنف لن يظفر” مشيرا إلى أن ألمانيا وفرنسا تقفان إلى جانب إسرائيل بقوة.
وأوضح شولتس أنه والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزمان إجراء مشاورات مساء اليوم بشأن الوضع في إسرائيل وقطاع غزة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
وتابع شولتس مؤكدا:”الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا متفقة أنه لا ينبغي ألا يتحول الأمر إلى حريق هائل في المنطقة. لهذا السبب لا ينبغي لأحد أن يواصل تأجيج الإرهاب في هذا الموقف”، لافتا إلى أنه سيتم التشاور بشكل وثيق حول هذا الأمر مع الشركاء في المنطقة.
(د ب أ)

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