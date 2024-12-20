سياسة | دولي | أوروبا

ألمانيا: يتعين نزع سلاح الجماعات الكردية المسلحة في سوريا

20 - ديسمبر - 2024

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

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أنقرة: قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، بعد محادثاتها مع نظيرها التركي في أنقرة إنه يتعين نزع سلاح الجماعات الكردية المسلحة في سوريا وضمها إلى القوات الأمنية للحكومة الجديدة في البلاد.

وأضافت بيربوك في مؤتمر صحافي إن أمن الأكراد ضروري لسوريا حرة، لكن يتعين أيضا معالجة المخاوف الأمنية التركية لضمان الاستقرار.

وقالت “يتعين نزع سلاح الجماعات الكردية ودمجها في هيكل الأمن الوطني”.

وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا التي تقاتل منذ سنوات إلى جانب القوات الأمريكية، هي امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يقاتل الدولة التركية وتصنفه أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

واشتبكت القوات التركية وحلفاؤها السوريون في معارك مع وحدات حماية الشعب منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد هذا الشهر.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 20, 2024 الساعة 7:59 م

    هههه شر البلية ما يضحك حقا وصدقا يا ألمانيا النازية عليك الاهتمام بالحرب الروسية الأوكرانية يا عينيا 😁😎🥕🦯

    رد

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