ألن غينسبرغ … أمريكا التي تأخذ كل شيء

أمريكا، لقد أعطيتك كل شيء.. والآن أنا لا شيء. بهذه الكلمات افتتح الشاعر الأمريكي ألن غينسبرغ قصيدته التي ألفها عام 1956 بعنوان أمريكا، كُتبت القصيدة تحت وطأة المكارثية، وما كان سائداً في الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت من إرهاب فكري، يسعى لفرض السيطرة الجهنمية على عقول البشر ونفوسهم ومشاعرهم، وضبط أذهانهم داخل الحدود، والتقييد على أصحاب الأفكار المختلفة، وتهديدهم بعواقب شديدة تبدأ من تشويه السمعة إلى الزج في السجون.
تثير القصيدة العديد من الأفكار حول الوطن ومفهوم الوطنية بشكل عام، ماذا يتطلب الأمر لكي يكون المرء وطنياً بحق؟ هل عليه أن يصدق كل ما يقوله الوطن؟ أن يحب ويكره ويصادق ويعادي بأمر من الوطن؟ أن يسلم العقل تماماً ويطيع دون تفكير؟ أن يرى ما يراه الوطن ولا يرى سواه؟ بعيداً عن حقيقة وماهية من يمثل هذا الوطن ويحتكر صوته، ورغم تغير هذا الصوت وتبدل توجهاته من حين إلى آخر؟ هل عليه أن يتجرع كل ما يحاصره به إعلام الوطن ويصدق كل ما يقال له بأنه الأفضل والأقوى، وأن عليه أن يحتقر الآخرين؟ أن يخشى ذلك الوهم الذي يشير إليه الوطن كعدو ويؤمن بأنه العدو المخيف بالفعل؟ وما هو الوطن ومن يملك صوت الوطن لكي يتحدث باسمه، وماذا أو من في إمكانه أن يحكم ويقرر مدى انتماء الفرد لوطنه؟ ومن له الحق في أن ينزع عن المرء وطنيته؟ هذا مما تثيره القصيدة حول مفهوم الوطن بشكل عام، لكنها تثير كذلك وبشكل أكبر العديد من الأسئلة حول الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان أحد مواطنيها وأعلام نخبتها، الذي يناقش تلك الدولة، أو ذلك الكائن العملاق المتجبر، الذي يستبيح كل شيء بضراوة. من خلال القصيدة يخاطب الشاعر وطنه موجهاً إليه أقسى عبارات النقد والسخرية، ويواجهه بجرائمه وأكاذيبه وشروره التي يمارسها على البشر أجمعين.
نشرت القصيدة ضمن ديوان عواء وقصائد أخرى، وتعد من القصائد البارزة التي تعبر عن روح الاحتجاج والتمرد داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وتعري الواقع الأمريكي من صناعة الحروب واستباحة العالم وأوطان وثروات الغير، وسياسات القمع وثقافة الاستهلاك، والرأسمالية الشرسة المتطرفة، التي تقدس المال على حساب القيم الإنسانية. كان غينسبرغ يجاهر ببعض الأفكار الشيوعية في فترة قمة الخوف من الشيوعية والاتحاد السوفييتي، وفي قصيدته يسخر من ذلك الهوس ومحاولات نشر الهلع من روسيا التي تريد أن تأكلهم أحياء، وأن تسرق سياراتهم، كما يذكر الصين أيضا في القصيدة والهنود والافارقة. ومن أهم ما يتناوله غينسبرغ أيضا تناقضات أمريكا وازدواجية معاييرها، ويعبر عن استيائه الشديد من تدخلاتها العسكرية في الخارج، تأتي كل هذه الانتقادات من خلال أسئلة غاضبة يوجهها الشاعر إلى وطنه، وتبقى الأسئلة بلا إجابات بطبيعة الحال، فلا نسمع أمريكا ترد على شاعرها، لكن الأسئلة يجيب عليها الواقع الأمريكي منذ ذلك الحين وحتى اليوم.
شاعر متمرد من جيل البيت
كان من الصعب على شاعر مثل غينسبرغ أن يعيش هذا الواقع، وهو الذي بدأ حياته متمرداً على كل شيء وظل كذلك حتى وفاته، فهو ينتمي إلى جيل «البيت» Beat الذي أقام تلك الحركة الأدبية الشهيرة التي ظهرت في أمريكا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بل هو أحد مؤسسي هذه الحركة، إلى جانب الروائيين ويليام بوروز وجاك كيرواك وآخرين، بفضل ملهمهم الأكبر نيل كاسيدي، الفنان الفطري الذي لم يترك من آثار أدبية سوى بعض الخطابات التي كان يرسلها لأصدقائه الكتاب الصغار في ذلك الوقت، وفيها الكثير من النصائح الفنية والآراء النقدية القوية، نيل كاسيدي هو «دين مورياتي» بطل الرواية الشهيرة «على الطريق» التي كتبها جاك كيرواك تخليداً لذلك الجيل، وذلك الفنان الفطري الذي قضى حياته هائماً على الطرقات بينما يتبعه هؤلاء الفتية الصغار يستلهمون منه الفن والحياة والتمرد.
ينتمي غينسبرغ إذن إلى ذلك الجيل الذي تمرد على كل شيء وغير وجه الأدب الأمريكي في الشعر والرواية، وكان ضد كل ما هو قائم من أوضاع سياسية وعادات وقيم، وتقاليد أدبية وفنية، كما كان رافضاً لكل أشكال السلطة، سلطة العائلة والمجتمع والجامعة والدولة، وكتب غينسبرغ أكثر من قصيدة انتقاداً وهدماً ورفضاً لكل شيء، أشهرها قصيدة «عواء» 1955 ومفتتحها الشهير الذي يعبر عن معاناة جيله حيث يقول: رأيت أفضل العقول في جيلي وقد دمرها الجنون. كما كان غينسبرغ منفتحاً على الثقافات والأديان الأخرى والشرقية منها خصوصاً، وكان قد سافر إلى الهند وكتب عنها كثيراً، كما كان يمارس التأملات البوذية، لذا كان من الطبيعي أن يكتب ضد المكارثية في تلك الفترة من دون أن يبالي بالعواقب. عاش آلن غينسبرغ في الفترة من عام 1926 حتى عام 1997، وكان يمارس الغناء والتلحين كهواية على هامش الشعر، وكذلك كان يعزف على كل من آلة البيانو وآلة الهارمونيوم، غنى بعض أشعاره بصوته، كما غنى بعض قصائد لشعراء آخرين، كالشاعر الإنكليزي وليم بليك وديوانه «أغنيات البراءة والخبرة»، حيث لحنها غينسبرغ وغناها بصوته في ألبوم أصدره عام 1969.
بقصيدة يحاول الشاعر مواجهة الواقع وسطوة الإعلام، متمرداً على ذلك القالب الذي يريد الوطن حبسه في داخله وتشكيله على هواه، فجاءت قصيدة أمريكا تحمل الكثير من الغضب والتحدي وكذلك السخرية. يتساءل الشاعر كيف له أن يكتب في مثل هذا الواقع السخيف ويسأل وطنه قائلاً: أمريكا هل ما تفعلينه صحيح؟ أمريكا متى ستنهين الحروب؟ ويقول متحدياً: ها أنا أقرأ ماركس. ثم يقول غاضباً: أمريكا كفي عن توجيهي فأنا أعرف ما أفعل. يرى الشاعر نفسه في بداية القصيدة وقد صار كياناً منفصلاً عن وطنه ثم بعد ذلك يقول: أظن أنني أمريكيا، ها أنا أتحدث إلى نفسي ثانية. وكأنما يريد أن يؤكد أنه يمكن للمرء أن ينتقد وطنه ويظل وطنياً، على الرغم من ذلك، وأن هذا لا ينزع عنه الوطنية والانتماء، أو ربما للتعبير عن صعوبة الانفصال عن الوطن نفسياً. في كل الأحوال قصيدة أمريكا هي حوار أحادي مع الوطن، حيث يخاطب الشاعر/ المواطن وطنه موجهاً إليه الأسئلة التي تظل بلا إجابات، فالوطن لا يبادله الحوار.
كاتبة مصرية
شكرا مروة
شكرا لك
تعتبر أمريكا مصنعاً للبشر من مختلف الألوان والأعراق والأديان !
هذا التنوع أغنى الولايات المتحدة كأقوى دولة بالعالم !!
المشكلة القادمة إليهم هي برجوعهم لأصولهم !!!
ولا حول ولا قوة الا بالله
أولا شكرا الأخت مروة صلاح على التنوع في الكتابة الفنية الثقافية أمريكا لم تكن موجودة أيام زمان وهي اليوم صور كثيرة متنوعة ومختلفة ان صحت الكلمة وسبق لنا ان قلنا ونكرر بأن الشعر كان ولازال وسيظل وسيلة متميزة جد ا جد ا من وسائل التعبير وقلنا كدالك بأن الشعر لايفارق آلة الناي فهي في فمه يخرج منها النغمات الموسيقية لايشبه بعضها بعضا على حسب ماتراه عيونه من صور .
كنت مقتنعا منذ الشطر الأول من القصيد و التي يبدو فيها ألن غينسبرغ غاضبا من وطنه انه
صادق في وطنيته و لم يخب ظني فعلى قدر الهوى يأتي العتاب كما قال شوقي. كما لدي يقين ان روح الفاضلة مروة متولي الوطنية قد تسللت في كلماتها و هي تطرح بعضا من اغراض القصيدة عن مفهوم الوطنية و شروط الأهلية لها . شكرا مع تحياتي
شكرا لك أخي خليل. تحياتي
جيد هذا الاشتغال ضمن مقال هذا الاسبوع على الشاعر الأمريكي الثائر Alen Ginsburg مع تحليل أهم خصائص موجة التيار الفكري Beat التي سادت منذ منتصف القرن الماضي و هو التيار الذي يطرح التساؤلات و التوجهات التي تعاكس القيم و الاخلاق التقليدية في المجتمع الأمريكي المحافظ و ذلك إبان مرحلة الإرهاب الماكارثية البغيضة التي عانى منها كثير من الأدباء و الفنانين. الجميل في المقال هو التذكير بديوان عواء Howl. غرابة التسمية تمثل ضمنيا غرابة أفكار تيار Beat في أمريكا التي شكلت الأرضية الأساسية التي انبنت عليها الحركات المناهضة و المتمردة على القيم و الأعراف الأمريكية و خاصة حركة شباب الهيبي في ستينيات و سبعينيات القرن العشرين و الثورة على قيم و أواصر الأسرة المحافظة و مجتمع الاستهلاك. شكرا للدكتورة مروة على تخصيص هذا المقال الذي يوضح لنا مرحلة مهمة من التطور الفكري في المجتمع الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية.
استاذي الفاضل هيثم
تتبعت بعمق كل تعاليقك الهادفة في هذا المنبر الدافئ و تكرس لدي وعي عن خلفية ثقافية انكلفونية عالية لديك بخلاف معظمنا في بلادنا. أتمنى ألا أكون مجانبا للحقيقة في تقديري ففد لامست ما مرة اطلاعك الهائل على الحياة الأدبية و الفنية الانكلفونية تحيتي و مودتي
كانت جماعة البيت متميزة فعلا في الرواية والشعر والنقد.. من أهم فترات الأدب الأمريكي.
تحياتي لحضرتك أستاذ هيثم
شكرا أخي خليل على المشاعر الطيبة التي عبرت عنها. لي معرفة متواضعة بالثقافة الانجلوساكسونية و الفضل في ذلك يعود إلى استفادتي معرفيا من أساتذة مغاربة و أجانب أجلاء درست عليهم في نظامنا التعليمي خلال ستينيات القرن الماضي و زرعوا فينا حب المعرفة والثقافة. مع العلم أننا نحن الجيل القديم كنا ندرس اللغة الانجليزية أربع سنوات و نجتاز فيها امتحانا شفويا في سنة الباكلوريا و من حسن الحظ أنني درست في سنة البروفي على يد أستاذة أمريكية و في الباكلوريا على يد استاذ أمريكي و هما ينتميان إلى فئة الشباب الذين يشتغلون خارج امريكا وفق نظام دعائي سابق يسمى بعثات السلام peace corps . و بالمناسبة أتابع بكل اهتمام و تقدير جميع تعليقاتك الرصينة و الرائعة على مقالات دكتورتنا العزيزة. تحياتي الصادقة.
ادا سمحتم لنا وكدالك الكاتبة و القراء شكرا للجميع نعود للموضوع الثقافي المعبر قلنا ونكرر بأن الشعر لسان من لا لسان له فابه يتكلم وبه يمشي وبه يرسم ماتراه عيونه من صور سواء كانت تتعلق بالمجتمع الدي يعيش فيه أو شيء في نفسه فأمريكا الكبرى عرفت شعراء وهم درجات ليسوا على درجة واحدة ولكل أساليبه ولكل نغماته ولكل رموزه وأدكر لكن ادا سمحت لنا الأستاذة المحترمة واحد ا من شعراء أمريكا وولت ويتمان يعتبر رائدا لشعر الأمريكي وعلامة مضيئة في تاريخ الأدب الأمريكي عبر كل العصورلم يكن ويتمان مجرد شاعر أو أديب بل كان أيضا محب للعدالة ان صح التعبير شكرا ثانية وان أخطأنا في شيء فنحن من ضعف والكمال لله وحده ومن ادعى معرفة كل شيء فهو مخطئ