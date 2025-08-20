 ألونسو: هناك بعض الجوانب التي يجب تحسينها في ريال مدريد

مدريد: قال تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، إن هناك بعض الجوانب التي يتعين على الفريق تحسينها في الفترة المقبلة.

واستهل ريال مدريد مبارياته في الدوري الإسباني بالفوز على أوساسونا 1 / صفر أمس الثلاثاء.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحافي عقب المباراة، والتي نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: “كانت هناك جوانب إيجابية وجوانب بحاجة للتحسين. بعد أسبوعين من التحضيرات للموسم الجديد، لا يزال الطريق طويلا. أعتقد أننا لعبنا بانتظام، ربما افتقرنا إلى بعض النضارة في الثلث الأخير. عانينا قليلا في ابتكار الفرص الواضحة”.

وأكد: “متأكد من أننا، مع كل ما هو جيد وسيئ، سنواصل التحسن واكتساب الزخم. سنلعب مباراتين قبل فترة التوقف الدولي ونحن في طور التحسين. الانتصار يمنحك راحة البال للاستمرار، دون أدنى شك”.

وعن أداء اللاعبين الجدد بالفريق، قال ألونسو: “لاحظت أن ارتداء قميص الفريق في ملعب البرنابيو لا يثقل كاهلهم. قدم اللاعبون الأربعة أداء جيدا، وإن لم يكن مبهرا. لكنهم كانوا جادين، لم يرتكبوا أي أخطاء، ولم يكونوا متوترين، واندمجوا بشكل جيد مع الفريق. أولئك الذين لعبوا أساسيين بالإضافة إلى ماستانتونو، الذي دخل بديلا في الشوط الثاني، أضفوا حيوية ونشاطا وتكيفوا جيدا مع بقية اللاعبين”.

وعن أداء فريقه أمام أوساسونا، قال ألونسو: “لعب أوساسونا بأسلوبه، وكان من الصعب إيجاد المساحات. في بعض الهجمات، وصلنا إلى العمق، ولاسيما عبر الجانب الأيسر مع فينيسيوس جونيور وكاريراس، لكننا أخفقنا في التمريرة الأخيرة. تمكنا من اللعب كثيرا في نصف ملعب المنافس. افتقرنا إلى الإبداع في الثلث الأخير. علينا مواصلة التحسين خلال الفترة المقبلة”.

وأشاد تشابي بمبابي، وقال: “أعتقد أن مبابي، بعد العام الماضي وما حققه من إنجازات رائعة، يريد المزيد. لا أعلم إن كان ذلك بسبب الرقم الذي يرتديه أم طموحه للفوز، لكنك تشعر أنه يريد تقديم أداء أفضل فرديا وجماعيا. يريد إلهام من حوله. إذا كان رقمه يساعد في ذلك، فهذا رائع. تشعر بهذه الرغبة كل يوم، واليوم صنع هذه الحركات المختلفة الحاسمة”.

