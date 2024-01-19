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ألوية الناصر صلاح الدين تعلن مقتل محتجز إسرائيلي في غزة- (فيديو)

منذ 17 دقيقة

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غزة: نشرت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية المتحالفة مع حركة حماس في غزة، مقطع فيديو الجمعة يظهر محتجزا قالت إنه قتل في غارة جوية إسرائيلية.

وأضافت الألوية في بيان نشرته مع الفيديو إن المحتجز أصيب سابقا “إصابة متوسطة وتمت معالجته” إثر “استهدافه هو والمجموعة الآسرة له” لكن “العدو آثر استهدافه… مرة أخرى قبل أيام… وقتل رغم محاولاتنا الحثيثة لإنقاذ حياته”.

(أ ف ب)

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