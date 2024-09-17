أمازون تأمر موظفيها بالعودة للعمل من المكاتب 5 أيام أسبوعيا

سان خوسيه: أعلن آندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة أمازون مساء الاثنين العودة الكاملة للعمل من المكاتب للعاملين في الشركة مشددا على مزايا الاتصال الشخصي المباشر بين العمال في مكان العمل الواحد.

ومن المقرر عودة كل العمال إلى العمل من المكاتب لمدة 5 أيام أسبوعيا اعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل، مع خيار العمل من المنزل في حالات مثل رعاية طفل مريض أو للتركيز على أداء مهام محددة، كما كان الحال قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال جاسي في رسالة للعاملين في أمازون “عندما ننظر إلى الوراء 5 سنوات، سنظل نؤمن بالمزايا الكبيرة للتواجد معا في المكتب”.

يذكر أنه يمكن للعاملين في أمازون حاليا العمل من المنزل يومين أسبوعيا.

وقال جاسي إن أمازون سوف تعيد ترتيبات المكاتب في المواقع بالطريقة التي كانت منظمة بها من قبل.

يأتي قرار أمازون في الوقت الذي عادت فيه الكثير من الشركات للعمل من المكاتب بعد شهور من العمل عن بعد أثناء الجائحة.

يذكر أن عمل موظفي امازون من المنزل في مدينة سياتل الأمريكية التي تمتلك فيها الشركة مقار إدارية كبيرة أدى إلى تراجع المبيعات في المتاجر والمطاعم.

في الوقت نفسه اختارت شركات تكنولوجيا أخرى مثل آبل الجمع بين العمل من المكتب 3 أيام ومن البيت يومين أسبوعيا.

(د ب أ)