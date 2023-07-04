أمازون تستعد لإطلاق أول شاحنات توصيل كهربائية في أوروبا

برلين: أعلنت شركة أمازون يوم الاثنين أن شاحنات التوصيل الكهربائية الجديدة المخصصة للشركة ستنطلق على الطريق في أوروبا قريبا، حيث ستنطلق المركبات أولا في ألمانيا.

وقالت أمازون إن الشاحنات الكهربائية ستنطلق في ميونخ وبرلين ودوسلدورف أولا.

وتريد شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أن يكون لديها 100 ألف سيارة توصيل كهربائية من شركة ريفيان على الطريق على مستوى العالم بحلول عام 2030، مما يساعد على توفير ملايين الأطنان المترية من انبعاثات الكربون سنويا.

واستحوذت شركة البيع بالتجزئة العملاقة على حصة في شركة السيارات الكهربائية في عام 2019.

وفي الولايات المتحدة، تم إدخال شاحنات التوصيل الخاصة بـ”ريفيان” إلى أسطول أمازون العام الماضي، مع أكثر من 3000 من المركبات المستخدمة هناك.

وتقوم أمازون باختبار عمليات التسليم مع سيارات ريفيان ما قبل الإنتاج في أوروبا منذ العام الماضي. وقالت ريفيان إنه تم الآن تطوير نسخة أقصر وأضيق من الشاحنة للمدن الأوروبية.

وأعلنت أمازون العام الماضي أنها تخطط لاستثمار أكثر من مليار يورو (1.09 مليار دولار) لتحويل مركباتها في أوروبا إلى السيارات الكهربائية وتقليل انبعاثات الكربون خلال السنوات المقبلة، بما في ذلك أكثر من 400 مليون يورو في ألمانيا.

(د ب أ)