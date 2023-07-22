أمازون تعتزم بناء منشأة بقيمة 120 مليون دولار لمعالجة الأقمار الصناعية في فلوريدا

سياتل: أعلنت شركة أمازون عن خطة لاستثمار 120 مليون دولار لبناء منشأة لمعالجة الأقمار الصناعية في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في فلوريدا.

وتأتي هذه الخطوة مع استعداد شركة التكنولوجيا العملاقة لإطلاق أول قمر صناعي لها من أجل مشروعها الطموح، شبكة “مشروع كويبر” لنشر الإنترنت.

وسيتم بناء المنشأة في منشأة الإطلاق والهبوط التاريخية، التي تم استخدامها في السابق لمهمات مكوك الفضاء التابع لناسا.

وتقوم شركة “سبيس فوريدا” ذراع التنمية الاقتصادية الفضائية في الولاية، حاليا بتأجير وتشغيل منشأة الإطلاق والهبوط.

وأعرب فرانك ديبيلو، الرئيس التنفيذي لشركة “سبيس فلوريدا” عن سعادته لأن تصبح أمازون أول مستأجر كبير لمنشأة الإطلاق والهبوط، الأمر الذي يؤكد أهمية النظام البيئي الفضائي بأكمله في الولاية.

ويستهدف مشروع كويبر تأسيس شبكة واسعة تتكون من 3236 قمرا صناعيا في مدار منخفض من الأرض لتوفير اتصال عالمي عالي السرعة بشبكة الإنترنت.

(د ب أ)