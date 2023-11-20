أمازيغ ليبيا يحذرون حكومة الدبيبة من حرب أهلية جديدة بسبب سياسات أمنية اتبعتها و«الرئاسي» يتدخل

طرابلس – «القدس العربي» : استنفار أمني تعيشه المنطقة الغربية من ليبيا تزامناً مع تغيرات هيكلية وسياسات أمنية جديدة أقدمت عليها حكومة الوحدة الوطنية والتي يمثلها عبد الحميد الدبيبة عقب تدهور الأوضاع الأمنية في مدينة غريان وسعياً منها لتصحيح المسار، إلا أن أطرافاً اجتماعية في ليبيا اعتبرت هذه السياسات تمهيداً لانقسام جديد وجراً لليبيا لحرب أهلية، محذرة من عواقبها، مطلقة تهديداً مبطناً .

وفي سياق سياسات حكومة الوحدة الوطنية وتحركاتها في المنطقة، فقد كلف رئيس غرفة العمليات المشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي عبد السلام زوبي الأربعاء، قوة أمنية لتأمين وحماية الحدود الغربية مع تونس.

ووفق بيان للغرفة، فإن القوة مكلفة بمتابعة آلية تنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المختصة بشأن معبر رأس جدير الحدودي، كما أن مهامها رصد واقتحام المقرات والأوكار المستغلة من قبل المجموعات الخارجة عن القانون وتسليمها لجهات الاختصاص.

وفي السياق، وفي إطار سلسلة القرارات التي لاقت تحفظاً من مكونات اجتماعية، أعلن وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي تكليف العميد خيري شنقارو عميداً لمعبر رأس اجدير الحدودي مع تونس.

وتأتي هذه التطورات عقب إصدار رئيس حكومة الوحدة قراراً نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي يقضي بتشكيل غرفة عمليات تضم 7 ألوية و8 كتائب و12 جهازاً أمنياً وعسكرياً لردع المجموعات المعتدية في غريان وقتها.

ونتيجة لذلك، أعرب أمازيغ ليبيا عن رفضهم لسياسات حكومة الوحدة الوطنية الأمنية مؤخراً، قائلين إن «صبر الأمازيغ نفد». وجاء ذلك خلال بيان نشرته بلدية زوارة تحت شعار « بيان أمازيغ ليبيا»، بشأن الأحداث والتحركات العسكرية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

ووصف البيان السياسات الأخيرة للحكومة بمحاولة فرض سياسة الأمر الواقع والهيمنة المناطقية على المناطق الأمازيغية، بأنها ستقود لحرب أهلية.

وذكر أن الحجج التي أعلنتها الحكومة كالتنظيم الإداري لمديريات الأمن، والمنافذ الحدودية، وفرض الأمن، ومحاربة التهريب، بأنها حجج واهية.

وتابع البيان أن الحكومة تستغل بعض من يعتبرون أنفسهم وكلاء الشرعية في البلاد، ومنحهم القوة لفرض أجندتهم بمختلف الذرائع، التي تصب جلها في معاداة الأمازيغ، وفق قولهم. كما حذر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا من أي تحركات عسكرية تجر المنطقة لأحداث لا يمكن توقع نتائجها.

وطالب مجلس الأمازيغ بحل وسحب غرفة العمليات المشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي التي شكلتها حكومة الوحدة الوطنية في أكتوبر الماضي لفرض الأمن في المنطقة.

وتبريراً لهذه المطالب، قال رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الهادي برقيق، إنهم لم يكونوا شركاء أو ممثلين في الغرفة التي تشكلت بعد تهميش متعمد لمكون الأمازيغ عسكرياً وأمنياً وسياسياً.

وفي السياق، أمر المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش كافة الوحدات العسكرية بعدم القيام بأي تحركات عسكرية مهما كانت الأسباب إلا بعد الحصول على إذن مسبق.

ونبه المجلس الأعلى كافة آمري الوحدات العسكرية إلى ضرورة التقيد بالتعليمات وعودة الآليات والأسلحة والأفراد إلى معسكراتهم.

كما أمر رئاسة الأركان العامة وإدارة الاستخبارات العسكرية بالإبلاغ عن أي وحدة عسكرية مخالفة لهذه التعليمات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وفي إطار السعي نحو التهدئة، نفى الناطق باسم غرفة العمليات المشتركة معاذ المنفوخ، أي أخبار تتحدث عن اقتحام مدينة زوارة أو أي مدينة أخرى.

وقال إن مهامهم تشمل تأمين الأماكن التي تشهد عدداً من المخالفات والانتهاكات داخل نطاق المنطقة الغربية والجنوب الغربي، ومن بينها معبر رأس أجدير الحدودي وغيره من المناطق الأخرى.

وجاء تشكيل الغرفة بعدما شهدت المدينة مواجهات مسلحة عنيفة دارت بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسط شوارع المدينة، بين قوة تابعة لـ»عادل دعاب» -مدعومة من مجموعات عسكرية داخل غريان- ولواء غريان وجهاز دعم الاستقرار.

وفي إيجاز صحافي آخر، أعلنت قوات غرفة العمليات المشتركة عن تراجعها إلى مواقعها في مدينة زلطن، بناء على أوامر المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى الجيش، وفق المتحدث باسم الغرفة معاذ المنفوخ .

وقال المنفوخ إنه ليست هناك أية نية لاستهداف مكون الأمازيغ أو أي مكون آخر، ومهمتنا الحفاظ على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي.

وأضاف في إيجاز صحافي أمس تعليقاً على المستجدات العسكرية بالساحل العربي، أن الغرفة المشتركة قد شكلت بعد ورود شكاوى تتعلق بحدوث خروقات وعمليات تهريب داخل معبر رأس أجدير.

وأكد المنفوخ أن الغرفة أنشئت بقرار من رئيس الحكومة – وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، موضحاً أنها تضم مؤسسات عسكرية تتبع مجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والدفاع.