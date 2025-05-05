أمام السفارة الأمريكية.. أتراك ينددون بمواصلة إسرائيل إبادة غزة- (صور)

أنقرة: شارك مئات الأشخاص في تظاهرة جرت أمام مبنى السفارة الأمريكية لدى أنقرة احتجاجا على مواصلة إسرائيل الإبادة الجماعية في قطاع غزة بدعم أمريكي.

وذكر مراسل الأناضول أن منصة أنقرة للتضامن مع فلسطين، نظمت تظاهرة أمام مبنى السفارة الأمريكية للاحتجاج على هجمات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

ورفع المتظاهرون لافتات عليها عبارات “مقاومة عالمية ضد العصابة العالمية”، و “في غزة يموت البشر، وفي العالم تموت البشرية”، و”تحيا الانتفاضة العالمية”.

وسار عدد من الأطفال خلال المظاهرة حاملين أحذية وأكفانا، لتسليط الضوء على المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)