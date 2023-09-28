أمام تعاظم الجريمة في الوسط العربي.. للحكومة: نعم لحالة طوارئ

قتل فظيع وقاس آخر في المجتمع العربي، عائلة أخرى دفعت ثمناً باهظاً: امرأة وابناها واثنان من عائلتها.

سنرى الاتهامات إياها مرة أخرى مثلما رأيناها في السنوات الأخيرة، وسيبدأ السياسيون كعادتهم يتهم أحدهم الآخر بالقصور في معالجة الجريمة في المجتمع الإسرائيلي – العربي.

للحقيقة، كل حكومات إسرائيل في العقود الأخيرة مذنبة ومقصرة في معالجة المجتمع الإسرائيلي العربي. على أفضل علمي، فإن معالجة العنف في المجتمع الإسرائيلي العربي يجب أن تتم بعدة طرق.

أولاً، على الدولة أن تظهر هذه الحالة على أنها حالة طوارئ. تعريف حالة كهذه يلزم عموم الوزارات الحكومية، وسلطات جهاز إنفاذ القانون وإعداد الخطط للعمل الفوري مع كل اللجان؛ فتعريف حالة الطوارئ هذا كفيل بأن يجلب معه ميزانيات في المدى الفوري. فضلا ًعن تعريف حالة الطوارئ، يجب وضع حلين أمام أصحاب القرار: واحد في المدى القصير، والآخر في المدى البعيد.

في المدى القصير، على سلطة إسرائيل أن تجري تفضيلاً للمهام وأن تغرق مراكز العنف تلك في المجتمع العربي بأفراد كثيرين من الشرطة، يزيدون الاحتكاك مع منفذي الجريمة والعنف إياهم في المجتمع العربي.

والأهم، التشديد على أنه لا يمكن لشرطة إسرائيل وحدها أن تتصدى لهذه الظاهرة لكل المهام الكثيرة الملقاة عليها، ولذا ستكون الشرطة ملزمة بأن تجند 24 سرية احتياط من حرس الحدود لمعالجة المشكلة. كما يجب خلق احتكاك يومي مع عائلات الجريمة تلك.

يجب أن يجري الاحتكاك داخل مراكز الأعمال التجارية والمنازل الخاصة وغيرها. ويجب أن تنضم إليهم سلطات الضريبة، حين يكون هذا الاحتكاك واجب التحقق بشكل دائم ويومي. إلى جانب ذلك، توجد في المدى البعيد ثلاثة أضلاع للربط والتعاون بينها، ما سيتيح تقليص ظاهرة العنف.

الضلع الأول، هو منظومة إنفاذ القانون التي تضم شرطة إسرائيل، وجهاز سلطة الضرائب في مجال الضريبة، والنيابة العامة والمحاكم في مجال رفع لوائح اتهام والعقاب المتشدد.

الضلع الثاني هو الوزارات الحكومية التي عليها إعداد خطة لتقليص البطالة، خطة تربوية تمنع التساقط من المدارس والاستثمار في البنى التحتية وغيرها.

الضلع الثالث هو رؤساء السلطات المحلية العربية، بحيث يعملون كلهم مع أجهزة الأمن والوزارات الحكومية.

ارتباط هذه الأضلاع الثلاثة سيؤثر بشكل كاسح على تقليص العنف في المجتمع العربي داخل إسرائيل.

إلى جانب هذا كله، يجب استخدام التكنولوجيات الرائدة في الوسط العربي من خلال استخدام الكاميرات مثلما في نموذج المدن الآمنة المنتشرة في أرجاء البلاد.

اهرون إكسول

إسرائيل اليوم 28/9/2023