أمام دعم برلين للاحتلال.. أصوات في ألمانيا تطالب بعدم جعل الفلسطينيين يدفعون أخطاء النازية تجاه اليهود

لندن- “القدس العربي”:

تعتبر ألمانيا الدولة الأوروبية التي أبدت حماسا منقطع النظير مقارنة مع دول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا في تقديم دعم غير مشروط لإسرائيل رغم الجرائم التي يرتكبها الكيان. وهي بهذا تداوي وتعالج جريمتها التاريخية ضد اليهود إبان الحرب العالمية الثانية بجريمة أخرى ضد الفلسطينيين وهذه المرة بسلاح إسرائيلي.

في هذا الصدد، انخرطت عدد من الأحزاب السياسية الألمانية سواء في الحكومة أو المعارضة في دعم إسرائيل بعد أحداث 7 أكتوبر. وتزعمت برلين معارضة وقف الحرب بما في ذلك حزب الخضر الألماني الذي يتولى وزارة الخارجية ممثلا في أنالينا بيربوك. وسجل الاتحاد الأوروبي مواجهة قوية بين الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والدفاع الأوروبي جوسيب بوريل مع هذه الوزيرة حول وقف إطلاق النار.

ورغم لعبها دورا ثانويا في السياسة الأوروبية والعالمية، إلا أن برلين توقع على حضورها القوي عندما يتعلق الأمر بأمن إسرائيل. وكانت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل قد أكدت في خطاب في البرلمان الإسرائيلي يوم 13 مارس/آذار 2008 أن “أمن إسرائيل هو بالنسبة لألمانيا قضية دولة”، وهذا يعني في القاموس الحربي استعداد برلين خوض حرب للدفاع عن إسرائيل مهما كان وضعها وأسبابها.

وفي أعقاب أحداث 7 أكتوبر، عاد خليفتها في المنصب أولاف شولتس، يوم 12 أكتوبر الماضي ليؤكد أمام البرلمان الألماني بدون تردد وبكل وضوح “موقع ألمانيا هو الى جانب إسرائيل، أمن إسرائيل هو قضية دولة لنا، إن مسؤولية ألمانيا المترتبة عن المحرقة تتطلب منا أن نكون ضامنين لوجود وأمن إسرائيل، هذه هي بوصلتنا”.

ويمكن رصد الدعم الألماني اللامشروط لإسرائيل في هذه الحرب من خلال قرارات اتخذتها برلين، ومنها محاولة منع التظاهرات المؤيدة لفلسطين، بما في ذلك تظاهرات ذات شعار إنساني مثل “أطفال غزة يحتاجون للمساعدة” أو “الساكنة المدنية في غزة تحتاج للتضامن”. ثم توظيف معاداة السامية كأداة لتجريم التضامن، ثم التخلي عن سياسة الحذر بشأن إرسال السلاح الى مناطق النزاع وصادقت منذ 7 أكتوبر حتى الآن على 185 صفقة سلاح من سلاح محدود مثل الرصاص وبعض البرامج الالكترونية الحربية الى صفقات تتعلق بالعتاد الكبير، حسبما نشرت جريدة لوموند الجمعة من الأسبوع الجاري. ويروج الحديث عن أن قوات النخبة في الجيش الألماني التحقت بإسرائيل لمواجهة الفلسطينيين. وكانت قوات النخبة العسكرية الألمانية قد شاركت في ملاحقة الزعيم الليبي معمر القذافي سنة 2011، وتبين هذا بعد مرور سنوات.

في الوقت ذاته، تعتبر برلين الحديث عن حل الدولتين مهما لكن غير مجد في الوقت الراهن بسبب ثقل الحرب الحالية. وكانت ألمانيا من الدول التي عاكست القاهرة في القمة التي احتضنتها بشأن إيقاف الحرب في قطاع غزة. ورغم احتضان المانيا أكبر جالية فلسطينية في أوروبا، إلا أنها تقوم بالتضييق على الفلسطينيين بشتى الطرق تحت ضغط اللوبي اليهودي، بل تريد برلين نقل هذه السياسة الى مجموع أوروبا.

وتحاول تيارات يسارية في البلاد معارضة هذه الصورة، ولهذا كان من ضمن الشعارات التي تم رفعها في بعض التظاهرات “تحرير فلسطين من مسؤولية ألمانيا”، في إشارة إلى عدم جعل الفلسطينيين يدفعون ثمن أخطاء ألمانيا النازية، بينما في شبكات التواصل الاجتماعي تنتشر انتقادات واسعة من طرف نشطاء المان منها “النازيون أبادوا اليهود ونحن نساعد إسرائيل على إبادة الفلسطينيين”.