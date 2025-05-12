أمام سفارة واشنطن بتل أبيب.. مئات الإسرائيليين يطالبون بإعادة الأسرى

تل أبيب: تظاهر مئات الإسرائيليين، مساء الاثنين، أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب للمطالبة بالتوصل إلى صفقة لإعادة جميع الأسرى المحتجزين بقطاع غزة “دفعة واحدة”.

وقالت هيئة عائلات الأسرى في بيان على منصة “إكس”: “خرج المئات منذ قليل في مسيرة من ميدان المختطفين باتجاه سفارة الولايات المتحدة (الفرعية) في تل أبيب (وسط)، داعين إلى تحقيق تقدم في المفاوضات التي تؤدي إلى إطلاق سراح الـ 59 مختطفا”.

من جانبها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن والدة الأسير “عيدان شتيوي” من أمام السفارة الأمريكية: “نفرح بإطلاق سراح كل أسير من الجحيم، لكننا نشعر بالألم من ضعف القيادة الحالية ومن يقف على رأسها، ومن التنازل عن إطلاق سراح جميع المختطفين الأحياء والأموات دفعة واحدة عندما يكون ذلك ممكنا”.

ويتهم أهالي الأسرى وكذلك المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالإصرار على إطالة أمد الحرب وإهدار فرص التوصل إلى صفقة لإعادة ذويهم انطلاقا من اعتبارات سياسية وللحفاظ على ائتلافه الحاكم، حيث يهدد وزراء متطرفون بالانسحاب من الحكومة حال توقف الحرب.

وجاءت المسيرة بالتزامن وسط إجراءات إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر من غزة، بعد مفاوضات أجرتها الإدارة الأمريكية مع حماس عبر الوسطاء دون علم إسرائيل، وفق إعلام عبري.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 21 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)