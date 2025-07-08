أمبري: أرصفة خرسانية بميناء الحديدة اليمني تضررت جراء غارات إسرائيلية

القاهرة: أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء أنها رصدت صورا تؤكد تعرض أرصفة خرسانية في ميناء الحُديدة اليمني لأضرار جراء غارات إسرائيلية.

وأضافت الشركة في مذكرة استشارية أن سفينتين تحملان علم باربادوس، على الأرجح، تضررتا جراء انفجار نتيجة الهجمات، مشيرة إلى أن السفينتين لم تبلغا عن أي إصابات بين طاقميهما.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح أمس الإثنين أنه قصف أهدافا للحوثيين في ثلاثة موانئ يمنية ومحطة كهرباء، في أول هجوم له على اليمن منذ قرابة شهر.

(رويترز)