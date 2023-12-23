أمبري: سفينة تجارية تابعة لإسرائيل تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة قبالة الهند

نيودلهي: قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم السبت إن سفينة تجارية تابعة لإسرائيل صدمتها طائرة مسيرة قبالة الساحل الغربي للهند مما أدى إلى نشوب حريق.

وأضافت أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع على متن السفينة، وهي ناقلة منتجات كيماوية وترفع العلم الليبيري، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم. وأشارت إلى أن الحادث وقع على بعد 200 كيلومتر جنوب غربي فيرافال بالهند.

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني “تم الإبلاغ أيضا عن بعض الأضرار الهيكلية ووصول بعض الماء إلى متن السفينة. والسفينة تابعة لإسرائيل وتوقفت آخر مرة بالسعودية وكانت متجهة إلى الهند في ذلك الوقت”.

وذكرت أن البحرية الهندية تتعامل مع الموقف.

ووفق ما أوردته قناة “آر تي عربية” الروسية اليوم، أكدت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة.

أفادت التقارير أن سفينة شحن تجارية في بحر العرب، على بعد 200 ميل بحري تقريبًا قبالة سواحل الهند، تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار "أحادية الاتجاه" مما تسبب في انفجار كبير وحريق تم إخماده الآن؛ لم تقع إصابات نتيجة الهجوم لكن السفن البحرية في المنطقة تستجيب لنداءات الاستغاثة من… pic.twitter.com/1qOpPJ3xZO — Arab-Military (@ashrafnsier) December 23, 2023

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأسبوع الماضي إطلاق تحالف دولي من قوة متعددة الجنسيات لحماية حركة الملاحة بالبحر الأحمر، في أعقاب هجمات الحوثيين على السفن المتجهة إلى إسرائيل.

وتضم القوة التي ستعمل تحت اسم “حارس الازدهار” بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا والدنمارك.

وقال أوستن إن المهمة الرئيسية للعملية ستكون حل المشاكل الأمنية في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر وخليج عدن من أجل ضمان حرية الملاحة.

(وكالات)