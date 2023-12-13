أمبري: مسلحون على زورق سريع يقتربون من سفينتين في مضيق باب المندب

دبي: قالت مذكرة صادرة عن شركة أمبري البريطانية للأمن البحري الأربعاء إن زورقا سريعا على متنه مسلحون اقترب من سفينتين كانتا تبحران قبالة ساحل ميناء الحديدة في البحر الأحمر باليمن.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت في وقت سابق إنها تلقت تقارير عن حادث في محيط مضيق باب المندب دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان جماعة الحوثي تبني إطلاق صاروخ على ناقلة ترفع علم النروج أثناء إبحارها في البحر الأحمر قبالة اليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع الثلاثاء “انتصاراً لمظلوميةِ الشعب الفلسطينيِ الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة.. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ضد سفينة استريندا تابعة للنرويج، كانت محملةً بالنفطِّ ومتجهةً إلى الكيان الإسرائيلي وقد تمَّ استهدافُها بصاروخ بحري مناسب”.

ويأتي هذا الهجوم بعدما هدد المسلحون الحوثيون السبت بمنع مرور السفن المتوجّهة إلى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأحمر، ما لم يتم إدخال أغذية وأدوية إلى قطاع غزة.

وشهد البحر الأحمر والمياه المحيطة به منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر سلسلة هجمات تبنّى غالبيتها الحوثيون. وشملت أبرز هجماتهم احتجاز سفينة تجارية وإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو أهداف بحرية، وأخرى نحو مدينة إيلات في جنوب إسرائيل.

وأكّد الحوثيون أن هجماتهم ستستمرّ إلى أن “يتوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني”.

(وكالات)