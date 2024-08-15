“أمريكان إيرلاينز” تمدد تعليق رحلاتها لتل أبيب حتى أبريل 2025 

القدس: مددت شركة الطيران الأمريكية “أمريكان أيرلاينز”، تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى أبريل/نيسان المقبل، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس: “موجة إلغاء الرحلات مستمرة.. أمريكان إيرلاينز تلغي رحلاتها حتى أبريل 2025″.

وسبق للعديد من شركات الطيران الدولية تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الأسبوع المقبل على الأقل، تحت وطأة مخاوف من رد محتمل لإيران و”حزب الله” على اغتيالات إسرائيلية في طهران وبيروت.

ومنذ أسبوعين تتأهب إسرائيل لرد من إيران و”حزب الله” على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران نهاية يوليو/ تموز الماضي، والقيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.

ولا يظهر على الموقع الإلكتروني لشركة “أمريكان إيرلاينز” أي مؤشر على موعد استئناف رحلاتها إلى تل أبيب رغم أنها أوقفتها منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

فيما لم تصدر شركة الطيران الأمريكية تعليقا فوريا على ما أورده الإعلام العبري.

وفي يوليو الماضي، قالت الشركة إن رحلاتها إلى تل أبيب ستبقى معلقة في المستقبل المنظور، دون وضع تاريخ محدد.

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم”، الخميس: “لم تستأنف الخطوط الجوية الأمريكية رحلاتها إلى إسرائيل منذ بداية الحرب، ويبدو الآن أن رحلات الشركة قد أزيلت من أنظمتها حتى أبريل 2025”.

وأضافت: “حاليا، لا توجد رحلات مباشرة من وإلى تل أبيب متاحة للحجز على موقع الشركة، أو من خلال مركز الحجز الخاص بها خلال أشهر الشتاء القادمة”.

ونقلت الصحيفة عن وكلاء سفر في إسرائيل، لم تسمهم، قولهم إن جميع رحلات “أمريكان إيرلاينز” قد أزيلت من أنظمة الحجز حتى أبريل 2025.

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية: “حاولنا تلقي رد من ممثلي الشركة في تل أبيب، ولكن لم يتم ذلك حتى الآن”.

وأكملت: “في الوقت نفسه، حاولنا حجز رحلات الخطوط الجوية الأمريكية من خلال موقعها الإلكتروني، لكن لا توجد أيضا رحلات مباشرة متاحة من أو إلى إسرائيل”.

(وكالات)