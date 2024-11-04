أمريكا: إجراءات أمنية غير مسبوقة في يوم الانتخابات وسط مخاوف متصاعدة من العنف

واشنطن- «القدس العربي»: تنطلق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، في منافسة شرسة بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة مخافة اندلاع أعمال عنف وسط تكهنات حول العديد من السيناريوهات الكابوسية التي قد تتحقق عند إعلان النتائج.

واتخذ المسؤولون المحليون في جميع الولايات تدابير معقدة لتحصين المواقع المرتبطة بالانتخابات، بما في ذلك خطط لوضع قناصين على أسطح المباني لحماية مقرات فرز الأصوات إلى جانب وأزرار طوارئ لموظفي الانتخابات، ومسيرات للمراقبة من السماء.

وأعلنت وكالات إنفاذ القانون حالة التأهب، وأرسلت العديد من ضباط الدوريات إلى الشوارع. وقد قامت ولايتان على الأقل، نيفادا وواشنطن، بتفعيل الحرس الوطني في حالة وقوع اضطرابات. وقال وزير خارجية ولاية أريزونا، المسؤول عن التصديق على النتائج على مستوى الولاية، إنه يرتدي سترة واقية من الرصاص في حال وقوع هجوم.

ورأى المحللون السياسيون والجماعات المؤيدة للديمقراطية أن التهديد الأكبر يتمثل في حركة إنكار الانتخابات اليمينية التي ظهرت عام 2020 برفض ترامب قبول خسارته أمام جو بايدن. وقد اجتذب ترويجه لنظريات المؤامرة المتعلقة بالتصويت الآلاف إلى الشوارع للمشاركة في مسيرات “أوقفوا السرقة” التي بلغت ذروتها في اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 لدعم هدف ترامب المتمثل في منع تصديق الكونغرس على النتائج. ووجهت إلى ترامب لاحقاً اتهامات في محكمة فيدرالية ومحكمة ولاية لدوره في محاولة قلب الانتخابات.

ووفقاً للعديد من المحللين الأمريكيين، فإنه رغم تقارب السباق بحيث لا يتمتع أي من المرشحين بتقدم واضح، إلا أنه في الأيام الماضية، أصبح كل من نائبة الرئيس هاريس والرئيس السابق ترامب على استعداد لإعلان النصر، إذ تعتبر الحملتان أنهما فعلتا كل ما بوسعهما للفوز.

وتقول حملة هاريس إن جهودها الميدانية ستساعدها في تحقيق أهدافها، مشيرة إلى وجود أكثر من 2500 موظف ومتطوع في ولايات رئيسة. كما تعتبر الحملة أن قضايا مثل الإجهاض إلى جانب تقدم هاريس على ترامب باستطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة “ديسيجن ديسك إتش كيو/ ذا هيل، ستساعدها في الوصول إلى البيت الأبيض.

في الوقت نفسه، تشير حملة ترامب إلى استطلاعات الرأي التي تظهر أن الناخبين لا يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، ما يسلط الضوء على ارتفاع التكاليف في الآونة الأخيرة و”الأجواء” العامة للاقتصاد.

كما يقولون إن ارتباط هاريس بالرئيس بايدن الذي شهد مستوى متدنياً جداً من التأييد وصلت إلى 40٪، قد يؤثر على حظوظها. وتاريخياً، يقولون إنه عندما يحصل الرئيس الحالي على نسبة تأييد منخفضة فإن الحزب المنافس ينتصر. كما يشعر الجمهوريون بالارتياح إلى ارتفاع أعداد الذين سجلوا للاقتراع وأعداد الذين صوتوا مبكراً.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب هذا الأسبوع أن ما يقرب من 49٪ من الأمريكيين لديهم نظرة إيجابية عن هاريس مقارنة بـ 44٪ لترامب. كما يتمتع زميل هاريس في الترشح، حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، بتصنيف إيجابي أعلى بنسبة 45٪ من زميل ترامب في الترشح، السيناتور جيه دي فانس (أوهايو)، الذي حصل على 39٪.

وأشارت مؤسسة غالوب إلى أن هذه الأرقام تبشر بالخير بالنسبة لهاريس، لأن المرشحين الذين يتمتعون بتقييمات أعلى للتأييد عادة ما يفوزون بالانتخابات الرئاسية.

إلا أنه قال أحد الاستراتيجيين الديمقراطيين المقربين من حملة هاريس: “أعتقد أن كلا الجانبين لديه أسباب وجيهة لتبرير اعتقاده بأن الفوز ممكن”، مضيفاً: “هذا أحد الأسباب وراء التقارب الشديد بين المرشحين. كل استطلاعات الرأي متقاربة بشكل مثير للسخرية”.