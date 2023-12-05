أمريكا: إسرائيل لا تبذل ما يكفي للسماح بوصول المزيد من المساعدات لغزة

واشنطن: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر اليوم الثلاثاء إن إسرائيل لا تبذل ما يكفي للسماح بدخول المزيد من الوقود والمساعدات إلى غزة وعليها تكثيف الجهود، مضيفا أن واشنطن تتواصل مع إسرائيل للسماح بدخول المزيد من الشاحنات.

وقال ميلر للصحافيين “لم يبذل ما يكفي في الوقت الحالي. مستوى المساعدات التي يجري إدخالها ليس كافيا. يجب أن يرتفع وقد أوضحنا ذلك لحكومة إسرائيل. مستوى الوقود الذي يجري إدخاله ليس كافيا. إنه بحاجة إلى الزيادة”.

(رويترز)