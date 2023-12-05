سياسة | دولي | الولايات المتحدة

أمريكا: إسرائيل لا تبذل ما يكفي للسماح بوصول المزيد من المساعدات لغزة

5 - ديسمبر - 2023

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واشنطن: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر اليوم الثلاثاء إن إسرائيل لا تبذل ما يكفي للسماح بدخول المزيد من الوقود والمساعدات إلى غزة وعليها تكثيف الجهود، مضيفا أن واشنطن تتواصل مع إسرائيل للسماح بدخول المزيد من الشاحنات.

وقال ميلر للصحافيين “لم يبذل ما يكفي في الوقت الحالي. مستوى المساعدات التي يجري إدخالها ليس كافيا. يجب أن يرتفع وقد أوضحنا ذلك لحكومة إسرائيل. مستوى الوقود الذي يجري إدخاله ليس كافيا. إنه بحاجة إلى الزيادة”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 5, 2023 الساعة 9:17 م

    ههه عصابة البيت الأبيض الأمريكي سحقا لك و لعصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو 🇵🇸🤕✌️🔥🐒🚀

    رد

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