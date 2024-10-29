أمريكا: إسرائيل لا تفعل ما يكفي حتى الآن لمساعدة الفلسطينيين في غزة

نيويورك: قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ترفض “أي جهود إسرائيلية لتجويع الفلسطينيين في جباليا أو في أي مكان آخر” بقطاع غزة.

وأضافت أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “أقوال إسرائيل يجب أن تقترن بأفعال على أرض الواقع، وهو ما لا يحدث في الوقت الراهن ويجب أن يتغير، وعلى الفور”.

(رويترز)