أمريكا: إسرائيل لا تفعل ما يكفي حتى الآن لمساعدة الفلسطينيين في غزة

29 - أكتوبر - 2024

المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد

نيويورك: قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ترفض “أي جهود إسرائيلية لتجويع الفلسطينيين في جباليا أو في أي مكان آخر” بقطاع غزة.

وأضافت أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “أقوال إسرائيل يجب أن تقترن بأفعال على أرض الواقع، وهو ما لا يحدث في الوقت الراهن ويجب أن يتغير، وعلى الفور”.

(رويترز)

  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 1, 2024 الساعة 8:44 م

    ههه يبدو أن عصابة تل أبيب يا حبيب هي من تقود عصابة واشنطن إلى حتفها ورب الأقصى المبارك والبيت العتيق يا رفيق إن الهزيمة النكراء بانتظار جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥🚀

