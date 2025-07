أمريكا..إصابة عدة أشخاص في عملية طعن بولاية ميشيغان واحتجاز مشتبه به- (فيديو)

ميشيغان: قالت السلطات الأمريكية في ولاية ميشيغان يوم السبت إن عدة أشخاص تعرضوا للطعن في أحد متاجر وول مارت في مدينة ترافيرس سيتي بالولاية، وإن مشتبها به رهن الاحتجاز.

وقالت شرطة ولاية ميشيغان إن مكتب المأمور بالمدينة يحقق في الحادث والتفاصيل محدودة. وطلبت الشرطة من السكان تجنب المنطقة فيما يجري التحقيق في الواقعة.

