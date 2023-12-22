أمريكا: إيران “متورطة بشكل كبير” في العمليات ضد سفن تجارية بالبحر الأحمر

واشنطن: قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن إيران “متورطة بشكل كبير” في التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية بالبحر الأحمر وإن المعلومات الاستخباراتية التي لديها أساسية لمساعدة جماعة الحوثي اليمنية في استهداف السفن.

ويستهدف الحوثيون المدعومون من إيران السفن التجارية في البحر الأحمر بطائرات مسيرة وصواريخ، مما أجبر شركات الشحن على تغيير مسارها واتخاذ مسارات أطول حول أفريقيا. ويقول الحوثيون إن هجماتهم تهدف لدعم الفلسطينيين الذين تحاصرهم إسرائيل في غزة.

وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان “نعلم أن إيران متورطة بشكل كبير في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر. هذا يتسق مع الدعم المادي الإيراني طويل الأمد وتشجيعها لأنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.

وأضافت واتسون “هذا تحد دولي يتطلب عملا جماعيا”.

وتنفي إيران التورط في هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر.

وأعلنت الولايات المتحدة مؤخرا عن تحالف بحري يضم 20 دولة بهدف حماية السفن من الهجمات في البحر الأحمر. وتقول بعض الدول المعنية إن عمليات حماية حركة التجارة ستكون جزءا من اتفاقيات بحرية قائمة.

(رويترز)