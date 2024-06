أمريكا: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا على ناقلة- (فيديو)

القاهرة: قالت القيادة المركزية الأمريكية صباح اليوم الاثنين إن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن استهدف على الأرجح السفينة إم في تورم ذور في خليج عدن في 24 فبراير/ شباط.

وأضافت القيادة في منشور على موقع “إكس” أن الصاروخ لم يصب السفينة، وهي ناقلة كيماويات/ نفط أمريكية ترفع علم الولايات المتحدة، وسقط في المياه دون أن يتسبب في أي أضرار أو إصابات.

Red Sea Update

On Feb. 24 at 11:45 p.m. (Sanaa time), the Iranian-backed Houthis launched one anti-ship ballistic missile likely targeting the M/V Torm Thor, a U.S.-flagged, owned, and operated chemical/oil product tanker in the Gulf of Aden. The missile impacted the water… pic.twitter.com/JVbGmOO7Qo

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 26, 2024