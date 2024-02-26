أمريكا: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا على ناقلة- (فيديو)

القاهرة: قالت القيادة المركزية الأمريكية صباح اليوم الاثنين إن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن استهدف على الأرجح السفينة إم في تورم ذور في خليج عدن في 24 فبراير/ شباط.

وأضافت القيادة في منشور على موقع “إكس” أن الصاروخ لم يصب السفينة، وهي ناقلة كيماويات/ نفط أمريكية ترفع علم الولايات المتحدة، وسقط في المياه دون أن يتسبب في أي أضرار أو إصابات.

Red Sea Update On Feb. 24 at 11:45 p.m. (Sanaa time), the Iranian-backed Houthis launched one anti-ship ballistic missile likely targeting the M/V Torm Thor, a U.S.-flagged, owned, and operated chemical/oil product tanker in the Gulf of Aden. The missile impacted the water… pic.twitter.com/JVbGmOO7Qo — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 26, 2024

وأوضحت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران الأحد أنها استهدفت الناقلة في الوقت الذي تواصل فيه مهاجمة خطوط الملاحة البحرية تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم استجابةً لنداءاتِ شعبِنا اليمنيِّ العظيمِ في الانتصارِ لمظلوميةِ الشعبِ… pic.twitter.com/slt181fe3c — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 24, 2024

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن الجيش الأمريكي أسقط أيضا اثنتين من الطائرات المسيرة الهجومية ذات الاتجاه الواحد فوق جنوب البحر الأحمر أمس ضمن إجراء للدفاع عن النفس.

ويطلق الحوثيون الذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن صواريخ وطائرات مسيرة محملة بمواد متفجرة على السفن التجارية منذ 19 نوفمبر تشرين الثاني احتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

(رويترز)