سياسة | دولي

أمريكا: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا على ناقلة- (فيديو)

26 - فبراير - 2024

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القاهرة: قالت القيادة المركزية الأمريكية صباح اليوم الاثنين إن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن استهدف على الأرجح السفينة إم في تورم ذور في خليج عدن في 24 فبراير/ شباط.

وأضافت القيادة في منشور على موقع “إكس” أن الصاروخ لم يصب السفينة، وهي ناقلة كيماويات/ نفط أمريكية ترفع علم الولايات المتحدة، وسقط في المياه دون أن يتسبب في أي أضرار أو إصابات.

وأوضحت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران الأحد أنها استهدفت الناقلة في الوقت الذي تواصل فيه مهاجمة خطوط الملاحة البحرية تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن الجيش الأمريكي أسقط أيضا اثنتين من الطائرات المسيرة الهجومية ذات الاتجاه الواحد فوق جنوب البحر الأحمر أمس ضمن إجراء للدفاع عن النفس.

ويطلق الحوثيون الذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن صواريخ وطائرات مسيرة محملة بمواد متفجرة على السفن التجارية منذ 19 نوفمبر تشرين الثاني احتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 26, 2024 الساعة 6:19 ص

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار أنصار الله والحوثيين الرجال الأسود والفهود الذين سيقهرون الحلف الصهيو أمريكي البريطاني

    رد

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