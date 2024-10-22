أمريكا: السلطة الفلسطينية استوفت متطلبات إسرائيل لتمديد المعاملات المصرفية مع بنوك الضفة الغربية

واشنطن – رويترز: ذكر مصدر مُطَّلِع أن السلطات الفلسطينية استوفت متطلبات إسرائيل لمواصلة المعاملات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.

وقال المصدر إن الخبراء الفنيين يقولون إن هذا من شأنه أن يبرر تمديد إجراء يسمح بهذه المعاملات لعام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية، وذلك بعد انقضائه في 31 أكتوبر/ قدتشرين الأول.

وكان نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو حذر إسرائيل الشهر الماضي من أن السماح بتوقف العلاقات المصرفية من شأنه أن يعرض أمنها للخطر.

وقال المصدر إن أدييمو بحث أمس الأول مع رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى القضايا الأمنية والاقتصادية، فضلا عن جهود السلطة لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأضاف المصدر أن أدييمو أشار إلى التقدم الذي أحرزته السلطة في هذه القضية، بما في ذلك استكمال إجراءات رئيسية لتقييم المخاطر ضمن ولايتها القضائية وتعزيز الامتثال الفعال للمعايير الدولية.

وقال أيضاً إن أدييمو «شدد على أهمية منع الإرهابيين والمتطرفين العنيفين» من جمع الأموال واستخدامها ونقلها في الضفة الغربية.