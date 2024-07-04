أمريكا المستقطبة… القدرة المفقودة على ضبط العالم

الهيمنة العالمية كانت مشروع الولايات المتحدة وما زالت. والتعامل مع مفاهيم القوة المباشرة وغير المباشرة، القوة الخشنة والقوة الناعمة، جميعها لم تخف برنامج أمريكا الربحي من التدخلات الخارجية، والحروب التي تشعلها وتثير الفوضى من خلالها. إنه التدمير الذي يؤدي إلى إعادة الإعمار، حدث ذلك منذ مشروع مارشال، واستفادة أمريكا من إعادة بناء أوروبا المدمرة من الحرب العالمية. كذلك الشأن إثر تدمير العراق، وهو حال أوكرانيا اليوم التي تصر الولايات المتحدة على دفعها لمواصلة حرب تدميرية خاسرة، تعلم أن نتيجتها دمار أوكرانيا ولا شيء غير الدمار. وذاته شأن المنطقة التي لم تتخلص من شبح الحرب والفوضى بسبب مشاريع أمريكا وأطماع كيانها الصهيوني.

هل يعيد الأمريكيون اختيار من قيل عنه إنه الرّجل الذي يُمزّق قيمهم وأخلاقهم ومبادئ التعاطف والتسامح واللياقة، ومفهومهم للهدف المشترك وهويتهم، كل الأمور التي مهما كانت هشاشتها، أقامت أمة من بلد. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعتبره البعض نموذجا للحنكة السياسية والجيوسياسية لمعارضته تسليح أوكرانيا. لقد صرح منذ إيداعه أوراق ترشحه بأنّ الولايات المتحدة كانت أمة عظيمة قبل عامين، وستصبح أمة عظيمة مجددا خلال عامين. وأنه يمثّل الولايات المتحدة، ولا يمثّل العالم. جو بايدن، مسؤول في نظر ترامب عن ترك أمريكيين في أفغانستان، وترك معدات بمليارات الدولارات هناك، وتدمير الاقتصاد الأمريكي. وبكل ثقة اعتبر ترامب أنّ حرب أوكرانيا لم تكن لتحصل لو كان هو رئيسا، كذلك حرب غزة. وأنه خلال عهده، كانت أمريكا تحصل على مئات مليارات الدولارات من الصين. ليس ذلك سوى إتقان للكذب، مثلما حدث في المناظرة الأخيرة، حيث تنافس مع بايدن حول من يكون أكثر صهيونية لإرضاء التجمع اليهودي، طمعا في الحصول على دعم انتخابي.

لم يعد العالم قابلا لأن تستفرد بمصيره دولة تعربد كما تشاء. أمريكا تتراجع اقتصاديا وحتى عسكريا أمام الصين وروسيا، نحن في زمن غدت فيه القوى العسكرية في العالم أفضل وأحدث تجهيزا

الحقيقة التاريخية أنه لا فرق بين الديمقراطيين والجمهوريين في السياسة الخارجية، كلاهما تدخل خارجيا، ودمر البلدان وانتهك سيادة الدول. وحتى الآن لم يخل صراع انهمكت فيه الولايات المتحدة خلال قرن مضى من الزمن من خطأ فادح. ومع ذلك يواصلون جر العالم نحو الفوضى والحروب خدمة لمصالحهم. وليس تلويح الصهاينة بمهاجمة لبنان وإعادته إلى العصر الحجري، سوى تذكير بما قاله الأمريكيون قبلهم في شأن العراق. سياستهم العدائية واحدة، وهي تدمير البلدان والقتل والتشريد. هؤلاء أعداء الإنسانية بلا شك، صهاينة الشرق والغرب. يمارسون الكذب والنفاق بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية، على نحو أبقى المنظومة الحالية لحقوق الإنسان كارثية بكل المقاييس، تراوح مكانها، وتوظف من قبل أمريكا والغرب عموما كأداة سياسية وأيديولوجية في معركة الصراع على مناطق النفوذ في العالم. عودة ترامب هي عودة الشخص الذي لا يمكن لأحد التنبؤ بما يفعله، المزاج والغضب والأهواء، ستشكل جانبا كبيرا من أسلوب حكم هذا الرجل، فهو حاقد بشكل واضح على ما يحدث معه من ملاحقات، يعتبر أن بايدن يقف وراءها، ولا يتوقف عن وصف لائحة الاتهام الموجهة إليه بأنها أبشع وأقسى إساءة لاستخدام السلطة في تاريخ الولايات المتحدة، وبمثابة تدخل في الانتخابات. ترامب يعيد إثارة الضجة ومشاعر التذمّر. ولن يتردد القادة السياسيون والقادة المحتملون كذلك، في تأجيج تصورات الأزمة لأجل أهدافهم الخاصة، الانتخابية أساسا. نائب رئيس الجبهة الوطنية اليمينية في فرنسا، كان قد استقبل انتخاب ترامب رئيسا لأمريكا آنذاك بالقول: «عالمهم ينهار، عالمنا يُبنى». أما رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان فأعلن وقتها أن «عصر الديمقراطية الليبرالية انتهى». في المحصلة، تشكل عودة ترامب مرة أخرى لرئاسة الولايات المتحدة برؤية انعزالية وقومية، تعزيزا لترسانة الحركات الشعبوية في أنحاء أوروبا. هي مؤشر لتواصل الانقسام داخل أمريكا، القائم بطبعه على أسس أيديولوجية وثقافية واقتصادية، تشحنها الدوافع السياسية والطموحات الفردية المجنونة في أحيان كثيرة. عودة الرئيس المثير للجدل تُقدم رأس المال الأيديولوجي للانعزاليين، مثل مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية في فرنسا التي يتقدم حزبها في الانتخابات البرلمانية. كذلك زعماء اليمين المتطرف في هولندا وإيطاليا وغيرها من بلدان الاتحاد، الذي يشهد استقطابا وتحولات ومخاوف، فيما تضخّ فرص وصول الشعبوية إلى البيت الأبيض دما جديدا في تيارات أخرى مماثلة في دول شرق أوروبا.

على قادة الولايات المتحدة أن يتقبلوا حقيقة مفادها، أن روسيا لن تتلاشى مهما فعلوا في حرب أوكرانيا، وأن بوتين لا يتراجع أو يتنازل عن غاياته. كذلك الصين لن تتلاشى، وأن شي جين بينغ لن يتخلى عن أهدافه. ويحسن بواشنطن أن تتأمل في خريطة العالم، وأن تفكر قبل أن تقدم على الخطوة التالية. لم يعد العالم قابلا لأن تستفرد بمصيره دولة تعربد كما تشاء. أمريكا تتراجع اقتصاديا وحتى عسكريا أمام الصين وروسيا. نحن في زمن غدت فيه القوى العسكرية في العالم أفضل وأحدث تجهيزا من أي وقت مضى. ولديها القابلية والاستعداد للمضي قدما في إبداعاتها الخاصة في هذا المجال. هل يمكن اعتبار ما يجري بين واشنطن وبكين حربا باردة ثانية؟ يوجد مفهوم مماثل يؤكد أن هذا الصراع يحمل أيضا بعدا نوويا، بعد أن قامت الصين بتوسيع ترسانتها النووية بشكل كبير. ما يمنع الإمعان في التصعيد والمواجهة بين القوى العظمى هو بالتأكيد الدمار المالي المؤكد المتبادل، ومن الصعوبة في ظل هذه الظروف تخيل كيف قد تكون المواجهة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين قابلة للاستمرار من الناحية المالية، بصرف النظر تماما عن الصعوبات العسكرية والبحرية، ومدى تماسك التحالفات واستمرارها لحظة المواجهة. اعتادت أمريكا أن تقود الحروب الاقتصادية والثقافية والعسكرية، وتجيّش أوروبا وحلفاءها للحرب تحت راية الالتزام بشرعة حقوق الإنسان والدفاع عما تسميه القانون والنظام الدولي. ‏هكذا كانت سياسة جورج بوش الابن في العراق عندما استندت إلى ذرائع واهية أساسها الكذب المفضوح، وتواصلت في الشرق الأوسط، وفي العالم. ورغم أن سلوك أمريكا لا تتحقق بسببه الانفراجة السياسية الإقليمية ولا الدولية، بل يزيد في تعقيد العالم وإرباك العلاقات الدولية، هناك من يتمسك بأن العالم يحتاج إلى قوة مهيمنة للمحافظة على القواعد التي وضعها المنتصرون في الحرب الكونية، وتحقيق النظام والاستقرار بشكل عام. على اعتبار أن اختفاء القوة المهيمنة، يعيد العالم إلى حالته الأولى، وهي الفوضى. صحيح أنّ النظام العالمي المنقوص بعد الحرب العالمية فتح الباب أمام الفوضى. ولكن الفوضى مستمرة رغم وجود هياكل ومؤسسات أممية قالوا إن هدفها منع الحرب، وكبح جماح الدول المولعة بالحروب والهيمنة وانتهاك السيادة، لكنها في الحقيقة مجرد هياكل وظيفية تأسست بدرجة كبيرة على يد الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، عندما كانت تلك الدول تحتل وتقمع غالبية دول آسيا وافريقيا. مؤسسات بقيت راضخة لصانعيها، ولطالما استغلتها الدول الكبرى وفقا لمصالحها المطلقة. وهو ما يستدعي مراجعة النظام الدولي بقواعده المختلة وإعادة التفكير في تنظيم العلاقات بين الدول قبل أن تزداد الأمور تعقيدا..

كاتب تونسي