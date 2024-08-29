أمريكا تبرر لإسرائيل: إطلاق النار على مركبة برنامج الأغذية العالمي بغزة سببه “خطأ في الاتصال”

الأمم المتحدة: قال نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن مراجعة أولية خلصت إلى أن إطلاق النار على مركبة تحمل علامة واضحة لبرنامج الأغذية العالمي في قطاع غزة حدث بعد “خطأ في الاتصال” بين وحدات عسكرية إسرائيلية.

وقال روبرت وود في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة “طالبناهم بتصحيح المشكلات داخل نظامهم على الفور. لا ينبغي لإسرائيل أن تتحمل مسؤولية أخطائها فحسب بل يجب عليها أيضا أن تتخذ إجراءات ملموسة لضمان عدم إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على أفراد الأمم المتحدة مرة أخرى”.

وكان برنامج الأغذية قد علق أنشطته مؤقتا في أنحاء قطاع غزة، أمس الأربعاء، بعدما قال إن إحدى مركباته التي يظهر عليها شعاره بوضوح أصيبت بعشر رصاصات على الأقل خلال اقترابها من نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية.

وذكر البرنامج في بيان أن القافلة التي كانت تضم مركبتين مدرعتين تلقت “العديد من الموافقات من السلطات الإسرائيلية على الاقتراب” من نقطة التفتيش عند جسر وادي غزة مساء الثلاثاء. ولم يصب أي ممن كانوا في المركبة.

(وكالات)