 أمريكا تتخلف 15 عاما عن الصين في الطاقة النووية

واشنطن: ذكر تقرير اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة متخلفة عن الصين بما يصل إلى 15 عاما في تطوير الطاقة النووية عالية التقنية، إذ تتفوق بكين بفضل النهج التقني المدعوم من الدولة فضلا عن التمويل المكثف.
وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار، وهي معهد أبحاث مقره واشنطن، أن لدى الصين 27 مفاعلا نوويا قيد الإنشاء بمتوسط زمني للبناء يبلغ نحو سبع سنوات، وهو أسرع بكثير من الدول الأخرى.
وجاء في التقرير الخاص بالدراسة، أن “نشر الصين السريع لمحطات الطاقة النووية الأكثر حداثة من أي وقت مضى، ينتج عنه مع الوقت تأثيرات اقتصاديات الحجم والتعلم بالممارسة، وهو ما يشير إلى أن الشركات الصينية ستكتسب ميزة من الابتكار المتزايد في هذا القطاع من الآن فصاعدا”.
وتمتلك الولايات المتحدة أكبر عدد من محطات الطاقة النووية في العالم، وتعتبر إدارة الرئيس جو بايدن أن ذلك المصدر لتوليد الكهرباء الخالي من الانبعاثات شديد الأهمية لكبح تغير المناخ.
ولكن بعد تشغيل محطتين كبيرتين في ولاية جورجيا في عامي 2023 و2024 بتكاليف تخطت الميزانية بمليارات الدولارات، وبعد تأخر دام لسنوات، لا توجد أي مفاعلات نووية جديدة قيد الإنشاء.
وتستطيع البنوك المملوكة للدولة في الصين أن تقدم قروضا بفائدة منخفضة تصل إلى 1.4 بالمئة، وهي نسبة تقل كثيرا عن الاقتصادات الغربية.
وبدأ تشغيل أول مفاعل في العالم مرتفع الحرارة مبرد بالغاز من الجيل الرابع في خليج شيداو بالصين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وتقول جمعية الطاقة النووية الصينية إن المشروع قائم على مواد منتجة محليا بنسبة 93.4 بالمئة.
وقال معد التقرير ستيفن إيزيل، إنه إذا كانت الولايات المتحدة جادة بشأن الطاقة النووية، فإن عليها وضع استراتيجية وطنية قوية تتضمن المزيد من الاستثمار في البحث والتطوير وتحديد وتسريع التقنيات الواعدة ودعم تنمية القوى العاملة الماهرة.
وأضاف: “رغم تخلف أمريكا عن الركب، فمن المؤكد أنها تستطيع اللحاق به تقنيا”.
(رويترز)
الدراسة لاقيمة علمية لتقريرها ونتائجها مدة بناء مواقع نووية ليس مقياس لتقييم التطور من التخلف ولا كان ذلك بالنظر للتكلفة. معظم المنتجات الصينية رخيصة وتتم صناعتها في وقت وجيز والنتيجة لا جودة فيها، من السيارات إلى المنتجات الالكترونية، هل ابفون الأمريكي مثل شيومي الصيني ؟ التكلفة ومدة الانتاج ؟
قارنوا السيارات الامريكية بالصينية. الولايات المتحدة الأمريكية اول دولة وصلت للطاقة النووية والاسلحة النووية عقود قبل الصين
كانت و لم تعد.
باعتراف المصنعين الأمريكان السيارات الكهربائية الصينية فاقت الأمريكية تكنولوجيا. و في معرض ديترويت الأخير للسيارات صنفت ماركة BYD الصينية في المرتبة الأولى. تبعتها ماركة POLSTAR صينية هي الأخرى متفرعة عن مجموعة Volvo السويدية التي ااشترتها الصين( باستثناء فرع الشاحنات) . و في المرتبة الثالثة جاءت ماركة TESLA الأمريكية التي يصنع أغلبها في الصين