أمريكا تتهم جنديا سابقا بمحاولة نقل معلومات دفاعية للصين

واشنطن: قالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، إن السلطات قبضت على رقيب سابق بالجيش واتهمته بمحاولة نقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني إلى الصين.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن جوزيف دانيال شميدت الذي كان آخر موقع خدمة له هو قاعدة (لويس-مكورد) المشتركة في واشنطن متهم بارتكاب جرائم اتحادية لمحاولة إرسال معلومات تتعلق بالدفاع الوطني والاحتفاظ بها.

Former Soldier Indicted for Attempting to Pass National Defense Information to People’s Republic of China

Defendant Arrested Upon Arrival in San Francisco on Flight from Hong Konghttps://t.co/aALBMQut5S

— National Security Division, U.S. Dept of Justice (@DOJNatSec) October 6, 2023