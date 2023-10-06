سياسة | دولي | الولايات المتحدة

أمريكا تتهم جنديا سابقا بمحاولة نقل معلومات دفاعية للصين

منذ 14 دقيقة

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واشنطن: قالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، إن السلطات قبضت على رقيب سابق بالجيش واتهمته بمحاولة نقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني إلى الصين.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن جوزيف دانيال شميدت الذي كان آخر موقع خدمة له هو قاعدة (لويس-مكورد) المشتركة في واشنطن متهم بارتكاب جرائم اتحادية لمحاولة إرسال معلومات تتعلق بالدفاع الوطني والاحتفاظ بها.

(رويترز)

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