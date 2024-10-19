أمريكا تجري تحقيقا بشأن نظام “القيادة الذاتية الكامل” في سيارات تسلا

ديترويت (الولايات المتحدة): تجري الولايات المتحدة تحقيقا بشأن نظام “القيادة الذاتية الكامل” في سيارات شركة تسلا، في أعقاب تقارير عن ضعف الرؤية، وحوادث أودت إحداها بحياة أحد المشاة.

وقالت الإدارة الوطنية لسلامة الطرق السريعة في أمريكا، في وثائق إنها فتحت التحقيق أول أمس الخميس، عقب إعلان الشركة عن أربعة حوادث تصادم بعدما دخلت سيارات تسلا في مناطق رؤية منخفضة، بما في ذلك بسبب وهج أشعة الشمس والضباب والغبار العالق في الهواء.

وذكرت إدارة سلامة الطرق أنه بالإضافة إلى وفاة أحد المشاة، أسفر حادث آخر عن إصابة شخص.

ومن المقرر أن ينظر المحققون في إمكانية قيام نظام “القيادة الذاتية الكامل” برصد ظروف انخفاض الرؤية في الطرق، والاستجابة لها بالشكل المناسب، وإذا كان الأمر كذلك، (سينظر المحققون) في الظروف التي أسهمت في هذه الحوادث”.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن إدارة سلامة النقل تجري تحقيقا بشأن نحو 4ر2 مليون مركبة تشمل طرازي “موديل إس” و”موديل إكس” المنتجة بين أعوام 2016 و2024، وطراز “موديل 3” المنتج بين عامي 2017 و2024 وطراز “موديل واي” بين عامي 2020 و2024، وطراز “سايبرسترك” بين عامي 2023 و2024، والمزودة بنظام القيادة الذاتية الكامل.

ومن المقرر أن تقيّم إدارة سلامة الطرق ما إذا كانت حوادث أخرى ترتبط بنظام “القيادة الذاتية الكامل” قد وقعت في ظل الرؤية المنخفضة وما الظروف التي أدت إلى حدوث ذلك.

كما ستجري الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة الطرق السريعة تحقيقا بشأن ما إذا كان أداء نظام القيادة الذاتية الكامل في ظروف الرؤية المنخفضة على الطريق قد تأثر بسبب أي تحديثات أو تعديلات أدخلتها شركة تسلا على نظام القيادة الذاتية الكامل.

(أ ب)