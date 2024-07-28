أمريكا تحمل حزب الله مسؤولية الهجوم على الجولان

واشنطن: قال البيت الأبيض اليوم الأحد إن الولايات المتحدة تحمّل جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران مسؤولية الهجوم الصاروخي الذي أدى إلى مقتل 12 طفلا وفتى في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل أمس.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون في بيان “هذا الهجوم نفذه حزب الله اللبناني. إنه صاروخ تابع لهم انطلق من منطقة يسيطرون عليها”، مضيفة أن البيت الأبيض يجري محادثات مستمرة مع المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين منذ وقوع الهجوم.

وأضافت “تعمل الولايات المتحدة أيضا على إيجاد حل دبلوماسي على امتداد الخط الأزرق من شأنه أن ينهي جميع الهجمات نهائيا ويسمح للمواطنين على جانبي الحدود بالعودة بأمان إلى منازلهم”.

ماكرون يؤكد لنتنياهو أن فرنسا “ملتزمة بالكامل تجنب تصعيد جديد” بعد هجوم الجولان

وفي باريس، أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في اتصال هاتفي الأحد برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن فرنسا “ملتزمة بالكامل القيام بكل ما هو ممكن لتجنب تصعيد جديد في المنطقة”، بحسب ما أفاد الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون التزم توجيه “رسائل إلى جميع الأطراف المعنيين بالنزاع”، بعد هجوم صاروخي السبت على هضبة الجولان المحتلة أسفر عن 12 قتيلا ونسبته إسرائيل إلى حزب الله اللبناني.

وفق الإليزيه، جدّد ماكرون التأكيد على “ضرورة التوصل إلى حل سياسي لمسألة الخط الأزرق، استنادا إلى القرار 1701”.

وينص القرار 1701 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي وأنهى حرب العام 2006 بين حزب الله وإسرائيل، على حصر الانتشار المسلّح في جنوب لبنان بالجيش اللبناني وقوة اليونيفيل الأممية.

والأحد دعا لبنان إلى إجراء “تحقيق دولي” في القصف الذي أوقع أيضا 30 جريحا، كما أعلنت السلطات الإسرائيلية فقدان أثر فتى يبلغ 13 عاما.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن الهجوم نفّذ بواسطة صاروخ “فلق” البالغة زنة رأسه الحربية 53 كلغ. وحزب الله الذي قال إن “لا علاقة” له بالواقعة، هو الجهة الوحيدة التي بحوزتها هذا النوع من الصواريخ.

وتوعّدت إسرائيل الأحد “بضرب العدو بقوة”، ما أثار مخاوف من اتّساع نطاق الحرب الدائرة في قطاع غزة.

(وكالات)