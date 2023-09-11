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أمريكا تحيي الذكرى الـ 22 لضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية

منذ 11 دقيقة

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نيويورك: أحيا المواطنون في الولايات المتحدة ذكرى ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر بعد مرور 22 عاما، حيث جرى تنظيم العديد من الفعاليات اليوم الاثنين.
وفي قداس تأبين في نيويورك، تلا الأقارب أسماء نحو 3000 شخص لقوا حتفهم في تلك الهجمات. وحضرت الفعالية نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وعمدة نيويورك إريك آدامز.
وسيلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق خطابا تذكاريا قصيرا في ولاية ألاسكا الأمريكية في الساعة 1245 ( 2045 ) بتوقيت غرينتش) بعد عودته من قمة مجموعة العشرين في الهند.
يشار إلى أنه في 11 أيلول/ سبتمبر 2001 ، لقي نحو ثلاثة آلاف شخص حتفهم في أعمال إرهابية صدمت العالم، حيث اختطف إرهابيون ثلاث طائرات وقادوها لترتطم ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وإلى مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن. فيما تحطمت طائرة رابعة في ولاية بنسلفانيا.
(د ب أ)

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