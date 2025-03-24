سياسة | دولي

أمريكا تدعو إلى “التفكيك الكامل” للبرنامج النووي الإيراني

24 - مارس - 2025

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واشنطن: دعا مايك والتز مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الأمن القومي يوم الأحد إلى “التفكيك الكامل” للبرنامج النووي الإيراني.

وقال والتز لقناة سي بي إس الأمريكية: “كل الخيارات مطروحة على الطاولة، وحان الوقت لكي تتخلى إيران تماما عن رغبتها في امتلاك سلاح نووي”.

وحذّر والتز من أنه إذا امتلكت إيران أسلحة نووية، “سينفجر الشرق الأوسط بأكمله في سباق تسلح. وأضاف: “هذا أمر غير مقبول على الإطلاق لأمننا القومي”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كتب ترامب رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بهدف إجراء مفاوضات نووية محتملة.

وقال ترامب في مقابلة أُجريت معه: “لقد كتبت لهم رسالة قلت فيها: آمل أن تتفاوضوا لأنه إذا اضطررنا إلى الدخول عسكريا، فسيكون ذلك أمرا فظيعا”.

ورفض خامنئي حتى الآن التفاوض مع واشنطن، لكن الحكومة الإيرانية أرسلت إشارات متضاربة.

وفي ولايته الأولى في منصبه، انسحب ترامب عام 2018 من جانب واحد من اتفاق فيينا النووي لعام 2015، والذي كان يهدف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات. وبعد ذلك، لم تعد طهران أيضا تلتزم بشروط الاتفاق.

(د ب أ)

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  1. يقول أبو تاج الحكمة الأول:
    مارس 24, 2025 الساعة 3:06 ص

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الخبر في ظاهره جيد جدا لأنه يدعو إلى السلام ولكن في الحقيقة غير متوازن لسببين: الأول/لوجود مثل هكذا برامج في دول أخرى وبالتالي المساواة تقتضي السماح . الثاني/ أنا كإنسان بسيط لا أستطيع أن ان أعتقد أن النهضة الكبيرة التي قامت بها إيران للوصول إلى المستوى الرائد حاليا في البرنامج النووي كانت ستتم لولا الموافقة الضمنيغ الأمريكية عليه( لأسباب خاصة بها ربما لكي تضمن أمريكا موقعها لدى دول الخليج من خلال التوازن الناشئ من البرنامج النووي الإيراني).

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  2. يقول تيسير:
    مارس 24, 2025 الساعة 3:19 ص

    لماذا لا تجرؤ امريكا او لماذا لا ترغب في مراقبة البرنامج النووي الإسرائيلي

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