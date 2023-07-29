أمريكا تدعو روسيا لوقف “سلوكها غير المسؤول” في سوريا بعد الهجوم على طائرة مسيرة

سيدني: دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن روسيا اليوم السبت إلى الالتزام بالقوانين التي تحمي المجالات الجوية للدول ووقف “السلوك غير المسؤول”، وذلك عند سؤاله عن الهجمات الروسية على طائرة أمريكية مسيرة في سوريا.

وقال الجيش الأمريكي إن طائرة مسيرة من طراز إم.كيو-9 تعرضت لأضرار “بالغة” عندما أصيبت بمقذوف ناري من طائرة مقاتلة روسية في أثناء تحليقها فوق سوريا الأسبوع الماضي، في أحدث مواجهة قريبة المدى بين الطائرات العسكرية الروسية والأمريكية في المنطقة.

وقال أوستن عند سؤاله عن الحادث في مؤتمر صحافي في مدينة برزبين الأسترالية “ندعو القيادة الروسية إلى التأكد من أنها تصدر توجيهات لقواتها للالتزام بقوانين السماء والتأكد من وقف هذا السلوك غير المسؤول”.

وأوستن موجود الآن برفقة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في أستراليا لحضور الحوار الوزاري الأسترالي-الأمريكي السنوي.

(رويترز)