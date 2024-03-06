أمريكا تدفع الأمم المتحدة الآن نحو دعم وقف إطلاق نار “فوري” في غزة بشرط الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين

الأمم المتحدة: عدلت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لدعم “وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريبا في غزة والإفراج عن جميع الرهائن”، وفقا لنص مشروع القرار.
قالت الولايات المتحدة إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات الخاصة بمشروع القرار ولن تتعجل في التصويت عليه
ويعكس التعديل الثالث للنص – الذي اقترحته الولايات المتحدة لأول مرة قبل أسبوعين – التعليقات الحادة التي أدلت بها كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي. وأظهرت الصياغة الأولى لمشروع القرار الأمريكي تأييدها “لوقف مؤقت لإطلاق النار” في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتريد الولايات المتحدة أن يكون أي دعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطا بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.
وعارضت واشنطن في السابق استخدام كلمة وقف إطلاق النار.
واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن – اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار – خلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر. وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة حق النقض قائلة إن مثل هذا الإجراء في المجلس قد يعرض للخطر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط في وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن، ولكنها لم تفسر كيف يمكن لقرار وقف إطلاق النار تعريض جهود الوساطة للخطر.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إن الأمر بيد حماس فيما يتعلق بقبول اتفاق وقف إطلاق النار، بينما عقدت وفود محادثات لليوم الثالث دون أي مؤشر على تحقيق انفراجة.
وتقوم الولايات المتحدة في العادة بحماية الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس بتبني قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات لغزة ودعت إلى وقف القتال لفترة طويلة.
وتكثف واشنطن ضغوطها على حليفتها إسرائيل لبذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحذرت الأمم المتحدة من أن ربع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على شفا المجاعة.
وقالت الولايات المتحدة إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات الخاصة بمشروع القرار ولن تتعجل في التصويت عليه. ويحتاج مشروع القرار إلى تأييد تسع دول على الأقل لإقراره فضلا عن عدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.
(وكالات)
هذا اقتراح سئ لا يضمن اي شي يرده القلسطنيون ان اميركا اسو من اسرائيل لان اميركا هي العدو واي اقتراح لازم يكون لمصلحة الصهاينة ،وعلى حماس ان لا تفرض بدماء شعبها لا تنازل مه قبل المقاومة لان الشعب الفلسطيني لا يساوم مث العرب۔
وماذا حول آلاف المحتجزين والمخطوفين والمساجين السياسيين في سجون المستعمر المحتل؟ أمريكا تستمر في تعاملها العنصري مع الشعب الفلسطيني وكأن الفلسطينيين ليسوا بشر وليس لهم حقوق إنسانية كبقية البشر. أمريكا هي رأس الأفعى لا تحترم وليس لديها أي مصداقية, إنها أكبر عدو للعرب والمسلمين وشعوب العالم الثالث.
ما يضمن ان تنتهك اسرائيل وقف اطلاق النار مباشرة بعد اطلاق الاسرى لدى حماس. الاتفاق يجب ان يشمل وقف اطلاق تام للنار، ادخال المساعدات، انسحاب كامل للجيش الاسرائيلي، اعادة الاعمار، و تشكيل حكونة وحدة وطنية فلسكينية تشمل حماس، و اقامة الدولة الفلسطينية بحدود 1967، كل هذا بضمانات دولية و ليس فقط امريكا.
كل هذا مسرحية رديئة الإخراج الأمريكي لحفض ماء وجه الصهاينة اللذين إنتحروا في غزة …..وقف إطلاق النار عد مقابل إطلاق سراح الرهاين ليس عادلا ….الرهاين هم ” الكنز الإستراتيجي في يد المقاومة ” و لا يجب التفريط فيه إلا مقابل ” تبييض سجون الإحتلال ” هكذا تدار الإبل يا مقاومة ….
يبدو ان امريكا تريد ان تفشل عزيمة المسلمين في الجهاد وحب الشهادة ومقاومة الجوع والعطش في ايام رمضان الكريم لذلك نراها تناور بتراجعها عن الفيتو الذي كانت تمنع به ” ايقاف القتال ” ولذا يجب على المقاومة ان تعرف ان القتال سيعود باكثر شراسة بعد رمضان فالتأخذ حذرها فان الحرب خداع .
أمريكا الأرهابية أم الخبائث ..
تقدم مشروع للأمم المتحدة بوقف الحرب لمدة ستة أسابيع…
ولكن هذا المشروع في حقيقة الأمر هو مشروع خبيث لما ينطوي ويتضمن من بنود لصالح الكيان أهمها …
تسليم كافة الأسرى وضمان أمن اسرائيل …
هذا المشروع عدا أنه لمصلحة امريكا وإسرائيل الا أنه دق إسفين بين دول العالم من أجل إظهار أن حماس لاتريد وقف الحرب أولا ومن أجل مصلحة أمريكا أنها قدمت مشروع لوقف الحرب لحفظ ماء وجهها .. ومن أجل إنقاذ اسرائيل…
لكن في حال صدور قرار هكذا … هل حماس ستوافق على ذلك ؟
لا اعتقد سوف تطالب حماس بالمقابل تنفيذ القرارات التي صدرت ضد إسرائيل ولم تنفذها …
او ربما سيكون هناك فيتو من روسيا او الصين على الصيغة …فلابد للصيغة أن تحفظ حق المقاومة …
سننتظر ماذا سيكون القرار ؟؟
انها عملية احتيال…
1- يريدون توفير الوقت لحملتهم الانتخابية الأمريكية.
2- يريدون إطلاق سراح الرهائن، لإزالة الضغوط الداخلية عن الحكومة الصهيونية.
3- يريدون منح الصهاينة مهلة للاستعداد لهجومهم بعد شهر رمضان حتى لا تتحرك الدول العربية وتظل نائمة أثناء المذبحة أمام أعينهم .
أمريكا عدو المسلمين والعرب … ضعوها في رؤوسكم أيها العرب !!
ادارة بايدن التي تمول وتسلح وتدافع عن ابادة اطفال ونساء غزة، تمارس التدليس والخداع مرة اخرى … لم تبقى جريمة حرب إلا وارتكبتها بالتعاون مع نتنياهو وعصابته الاجرامية…. شهيتهم ما زالت مفتوحة لمزيد من الجرائم في رمضان .