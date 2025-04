أمريكا: تذليل العقبات أمام وقف النار في غزة ليس مستحيلا- (فيديو)

واشنطن: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ما زالت تعتقد أن العقبات، التي تعترض المحادثات الرامية لوقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، لا تستعصي على الحل وأن من الممكن التوصل إلى اتفاق.

وفي مؤتمر صحافي يومي، قال ميلر إن إسرائيل طرحت اقتراحا مهما على الطاولة.

وأضاف ميلر “ما زلنا نعتقد أن العقبات ليست عصية على الحل وأن من الممكن التوصل إلى اتفاق… لذا سنواصل الضغط من أجل تحقيق اتفاق”.

وفي رد على سؤال حول ما إذا كان يوافق على توصيف المحادثات بأنها وصلت إلى طريق مسدود، قال ميلر “إنها مستمرة”.

ويحاول مفاوضون عن حماس ومن قطر ومصر، لكن ليس من إسرائيل، التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة 40 يوما قبل بداية شهر رمضان.

وقد يسمح وقف مؤقت لإطلاق النار بإطلاق عدد من المحتجزين الإسرائيليين، وقد يعزز المساعدات لغزة ويسمح للأسر بالعودة إلى منازلها المهجورة.

وتعهدت حماس بمواصلة المشاركة في محادثات القاهرة، لكن مسؤولين في الحركة قالوا إنه يتعين التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل إطلاق سراح المحتجزين، وإنه يجب مغادرة الجيش الإسرائيلي من غزة، وأن يتمكن جميع سكان القطاع من العودة إلى منازلهم التي فروا منها.

